全中運游泳》打破高懸27年紀錄！新竹高商廖祐菲100自摘金

新竹高商廖祐菲。（台北市政府教育局提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕113年全國中等學校運動會游泳今進入第3天賽程，新竹市新竹高商廖祐菲在高女組100公尺自由式決賽中飆出56秒56，打破了全中運保持長達27年、由游泳國手蔡淑敏締造的大會紀錄，也是全中運游泳項目中次長的紀錄。

廖祐菲前一天才剛游下高女組50仰式金牌，並寫下新的大會紀錄，今在專長的高女組游泳100公尺自由式決賽中，以56秒56奪下今年全中運第2金，刷新了由1998年曼谷亞運金牌蔡淑敏在1997年（民國86年）締造的全中運大會紀錄56秒94。

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在全中運游泳項目中，目前僅有4項大會紀錄時間是在民國90年全中運之前創下，時間最久為民國85年全中運由林季嬋保持的800公尺自由式大會紀錄8分57秒45，而今被打破的紀錄便是由蔡淑敏在86年全中運創下的100公尺自由式、200公尺自由式大會紀錄之一，都是目前全中運游泳保持次久的大會紀錄。

18歲的新竹高商廖祐菲說：「滿開心的，感覺壓力釋放了！因為從去年游出56秒9時就覺得有機會，這個紀錄也是我今年設定的主要目標，這是一個很重要的里程碑，刷新這項階段性紀錄後，可以開始讓我安心的準備繼續另一個目標了。」

廖祐菲今年畢業後將到美國路易斯安那州立大學唸書，並且將加入該校屬於D1的女子泳隊，將接受名教練比斯伯（Rick Bishop）的指導。比斯伯（Rick Bishop）過去曾訓練香港奧運銀牌泳將何詩蓓，廖祐菲說：「剛開始也很焦慮，擔心國外環境的不適應，經過1個月考量後還是決定勇敢走出去，當然未來的最後目標是奧運。」

新竹高商廖祐菲。（台北市政府教育局提供）

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