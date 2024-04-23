MLB》大谷翔平自曝如何運用高科技進化 在少棒開始會更強？

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕知名數據檢測系統「Rapsodo」在近期與大谷翔平簽下代言合約，大谷翔平更分享了自己使用這項系統在提升表現與復健上的心路歷程。

大谷翔平表示，他自己已經使用Rapsodo好幾個賽季，並稱讚這是一款好工具，「我只希望自己可以更早開始使用它。我想如果我在少棒時期就開始使用像Rapsodo這樣的系統，那我會變得比現在還要好上多少？」

請繼續往下閱讀...

大谷在過去幾個賽季使用的是Rapsodo的PRO 3.0，共使用3個攝影機與2個Rapsodo的裝置來捕捉他在投手丘與打擊區上的資訊，他的資料會在被捕捉後即時傳進APP當中，教練與球員就能在投球與打擊的過程馬上收到這些數據。

大谷翔平提到自己如何應用Rapsodo所收集到的資料，他表示，主要的功用是量化他做為球員的成長，「舉例來說，去檢查我是否做出正確的揮棒，或者幫助我設計對手難以攻擊的球種。讓我能夠看到這些數據，並確認是否與我的成長有所相關。」

此外，在復健過程當中，Rapsodo PRO 3.0也提供不少的幫助，大谷翔平表示，在打擊端上，他會去比較呈現出來的數據與自己擊球的感覺，如果數據符合自己該有的感受，那就能夠幫助他的復原。在投球端上，大谷會檢查數據是否與他想做到的事情一致，檢查這些數據有利於他復健的過程。

投手大谷翔平已經展開復健。（資料照，歐新社）

大谷翔平說道：「我希望我能夠早點使用這些工具。我認為球員應該要使用這些工具來幫助他們成長，並盡早開始使用，越快開始使用，成長的速度就越快。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法