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全中運》南市網球2金 新豐高中吳祐嘉50公尺蛙式連霸

2024/04/22 22:52

南市網球團體賽及高女雙打打出2金2銀4銅共計8面獎牌。（圖由南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕全國中等學校運動會今天（22日）進行至第3天賽程，台南小將目前搶下33金、17銀、29銅，共79面獎牌的佳績，市長黃偉哲除了再次恭喜選手外，也感謝南市物理治療師公會，在連日賽事中於場邊給予選手照顧，讓選手們都能夠維持最佳狀態參賽。 

南市體育局表示，網球是南市的重點發展項目，選手穩定在善化區、安定區中扎根發芽，截至今日，光是團體賽及高女雙打就打出2金2銀4銅共計8面獎牌；此外，高中女子組團體賽由善化高中奪金、南科高中摘銅；國中男子組團體賽由安定國中及南科實中一舉包辦冠亞軍。

南市體育局長陳良乾表示，另外，長榮女中吳亮昀在去年全中運拿下1金2銀的成績，今年目標更上一層奪下3面金牌。目前在高男組100公尺仰式以56秒39大勝第二名3秒的成績拿下首面，希望趁著這股氣勢，在接下來的50公尺仰式及200公尺仰式項目再接再厲，寫下高中生涯的新記錄。

此外，新豐高中游泳好手吳祐嘉去年高一即摘下了2金的好成績，從沙崙國中升上新豐高中後，除了用功於課業外，仍舊堅持訓練，目前已經在50公尺蛙式決賽衝出29秒32，為今年戰下首金。

南市網球團體賽及高女雙打打出2金2銀4銅共計8面獎牌。（圖由南市體育局提供）

南市新豐高中游泳好手吳祐嘉（左3）50公尺蛙式決賽衝出29秒32，為今年戰下首金。（圖由南市體育局提供）

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