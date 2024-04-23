勞倫斯獎》喬科維奇追平費爸紀錄 5度榮獲「最佳男運動員獎」

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕被譽為體壇奧斯卡的2024勞倫斯世界體育獎，塞爾維亞男網世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）靠著去年賽季出色表現，生涯第5度榮獲「最佳男運動員獎」，追平已退役的瑞士男網傳奇費德爾（Roger Federer）所保持紀錄。

喬科維奇雖然退出本週馬德里大師賽，仍盛裝帥氣出席當地頒獎典禮，並從好友NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）手中領取獎盃，36歲的喬帥說：「我非常榮幸第5次獲得勞倫斯年度最佳運動員。回想起2012年，我24歲時首次贏得這獎項，12年後能夠來到這裡，我感到非常自豪，回顧前一年給我和我的粉絲們帶來許多激勵和成功。」

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喬科維奇表示，去年1月在澳網贏得賽史第10 冠，讓他士氣大振，並度過令人難以置信的12個月，「若沒有一支令人難以置信的團隊的支持，我不可能擁有如此巨大成功。勞倫斯獎非常特別，代表勞倫斯世界體育學院69名世界級運動員的認可。能贏得體壇英雄的選票，是這獎項如此令人垂涎的原因。」

去年橫掃三項大滿貫冠軍的喬科維奇，繼2012年、2015年、2016年、2019年後，第5度獲此殊榮，也把上屆得獎的阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）、挪威足球前鋒哈蘭德（Erling Haaland）、荷蘭F1車手維斯塔潘（Max Verstappen）、美國田徑飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles）、瑞典撐竿跳天才杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）等競爭者比下去。

勞倫斯世界體育獎自2000年設立，各國專業媒體記者提名後，再由奧運金牌及世界紀錄保持人等成員投票選出獲獎者。至於西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的基金會，則因幫助西班牙和印度1000多名弱勢年輕人，獲得本屆「體育公益獎」。

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