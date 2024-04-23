晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

勞倫斯獎》喬科維奇追平費爸紀錄 5度榮獲「最佳男運動員獎」

2024/04/23 07:02

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕被譽為體壇奧斯卡的2024勞倫斯世界體育獎，塞爾維亞男網世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）靠著去年賽季出色表現，生涯第5度榮獲「最佳男運動員獎」，追平已退役的瑞士男網傳奇費德爾（Roger Federer）所保持紀錄。

喬科維奇雖然退出本週馬德里大師賽，仍盛裝帥氣出席當地頒獎典禮，並從好友NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）手中領取獎盃，36歲的喬帥說：「我非常榮幸第5次獲得勞倫斯年度最佳運動員。回想起2012年，我24歲時首次贏得這獎項，12年後能夠來到這裡，我感到非常自豪，回顧前一年給我和我的粉絲們帶來許多激勵和成功。」

喬科維奇表示，去年1月在澳網贏得賽史第10 冠，讓他士氣大振，並度過令人難以置信的12個月，「若沒有一支令人難以置信的團隊的支持，我不可能擁有如此巨大成功。勞倫斯獎非常特別，代表勞倫斯世界體育學院69名世界級運動員的認可。能贏得體壇英雄的選票，是這獎項如此令人垂涎的原因。」

去年橫掃三項大滿貫冠軍的喬科維奇，繼2012年、2015年、2016年、2019年後，第5度獲此殊榮，也把上屆得獎的阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）、挪威足球前鋒哈蘭德（Erling Haaland）、荷蘭F1車手維斯塔潘（Max Verstappen）、美國田徑飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles）、瑞典撐竿跳天才杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）等競爭者比下去。

勞倫斯世界體育獎自2000年設立，各國專業媒體記者提名後，再由奧運金牌及世界紀錄保持人等成員投票選出獲獎者。至於西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的基金會，則因幫助西班牙和印度1000多名弱勢年輕人，獲得本屆「體育公益獎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。