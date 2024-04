MLB》超離譜！洋基休息區上方傳來叫罵聲 布總背鍋遭驅逐出場

洋基總教練布恩今天因休息區上方傳來叫罵聲,第一局就遭主審驅逐出場。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場以0:2遭運動家完封,首局也發生離譜判決,場外球迷怒罵主審,總教練布恩(Aaron Boone)在比賽只投了5球之後就因此被驅逐出場,讓洋基全員看傻了眼。

洋基明星左投羅冬(Carlos Rodon)首局首打席投出觸身球保送,布恩有向主審溫德史塔特(Hunter Wendelstedt)反應魯伊茲(Esteury Ruiz)有揮棒,,但就在下一名打者T.奈文(Tyler Nevin)上來之後,溫德史塔特聽到洋基休息區方向傳來叫罵聲,隨即將嚼著口香糖沒說話的布恩驅逐出場,布恩也抗議道:「我什麼都沒說,罵的人坐在觀眾席。溫德史塔特則回應:「我不在乎是誰說的,你給我出去!」

溫德史塔特賽後受訪對此表示,他聽到洋基休息區傳來聲音,儘管不確定是誰說的,但總教練要負最大的責任。

洋基與運動家此役形成投手大戰,羅冬繳出7局無失分的優質先發,希爾斯(JP Sears)也有6局7K無失分的好表現,運動家靠著蓋洛夫(Zack Gelof)9局上的致勝2分砲,終場以2:0完封洋基。洋基兩大重砲索托(Juan Soto)和「法官」賈吉(Aaron Judge)都雙雙熄火,都是4支0吞2K,法官的打擊率則下探至1成74。

YES Network had every angle (and all the audio) from Aaron Boone’s ejection, but this is the money shot.



Shows how Hunter Wendelstedt tossed Boone … because of a fan behind the dugout.



To which Wendelstedt says: "I don't care who said it. You're gone."pic.twitter.com/Ua9p9m7Sks