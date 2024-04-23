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MLB》超離譜！洋基休息區上方傳來叫罵聲 布總背鍋遭驅逐出場

2024/04/23 07:56

洋基總教練布恩今天因休息區上方傳來叫罵聲，第一局就遭主審驅逐出場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場以0：2遭運動家完封，首局也發生離譜判決，場外球迷怒罵主審，總教練布恩（Aaron Boone）在比賽只投了5球之後就因此被驅逐出場，讓洋基全員看傻了眼。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）首局首打席投出觸身球保送，布恩有向主審溫德史塔特（Hunter Wendelstedt）反應魯伊茲（Esteury Ruiz）有揮棒，，但就在下一名打者T.奈文（Tyler Nevin）上來之後，溫德史塔特聽到洋基休息區方向傳來叫罵聲，隨即將嚼著口香糖沒說話的布恩驅逐出場，布恩也抗議道：「我什麼都沒說，罵的人坐在觀眾席。溫德史塔特則回應：「我不在乎是誰說的，你給我出去！」

溫德史塔特賽後受訪對此表示，他聽到洋基休息區傳來聲音，儘管不確定是誰說的，但總教練要負最大的責任。

洋基與運動家此役形成投手大戰，羅冬繳出7局無失分的優質先發，希爾斯（JP Sears）也有6局7K無失分的好表現，運動家靠著蓋洛夫（Zack Gelof）9局上的致勝2分砲，終場以2：0完封洋基。洋基兩大重砲索托（Juan Soto）和「法官」賈吉（Aaron Judge）都雙雙熄火，都是4支0吞2K，法官的打擊率則下探至1成74。

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