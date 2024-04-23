優霸盃》戴資穎最後一舞拚破魔咒 外媒點名警戒台灣女團

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年湯優盃羽球團體賽將於4月27日在中國成都點燃戰火，台灣女團由「戴博士」戴資穎領銜，本屆要在優霸盃力拚突破「8強魔咒」，外媒也點名必須警戒台灣女團。

印度媒體《khel now》撰文分析優霸盃，中國和南韓無疑是奪冠大熱門，中國隊近況火燙，10名球員在日前亞錦賽都有拿下獎牌，衛冕軍南韓有世界球后安洗瑩坐鎮，也擁有世界第2女雙李紹希／白荷娜和第6女雙的金昭映／孔熙容組合。

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日本和泰國也有能力衝擊冠軍，日本陣容豪華，有山口茜、大堀彩、奧原希望和「最美女雙」志田千陽／松山奈未，17歲美少女宮崎友花也有入選。泰國則是擁有多名頂尖單打好手，像是依瑟儂、布莎南、革通和李美妙等人。

台灣女團在優霸盃與泰國、馬來西亞以及澳洲同在B組，台灣由戴資穎領軍，許玟琪、宋碩芸、白馭珀、許雅晴、林琬清、胡綾芳、鄧淳薫、張淨惠和楊景惇也為國出征，台灣女團連4屆止步8強，希望本屆能有所突破，最佳成績是2006年的4強。內文也點名台灣女團是一支值得警戒的球隊，為了力拚4強已經做好充足準備，這也是戴資穎在優霸盃的最後一舞。

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