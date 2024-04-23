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全中運》澎湖馬公國中傳捷報 全中運奪滑輪溜冰銀牌

2024/04/23 10:15

立委楊曜在澎湖機場，巧遇搭機比賽滑輪溜冰選手，給予鼓勵。（劉明偉提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自離島的澎湖縣立馬公國中滑輪溜冰隊，出征今年全國中等學校運動會，傳出捷報！在雙人花式繞樁項目奪下銀牌，5月將自費前往南韓春川公開賽，此次出發參賽，在澎湖機場巧遇立委楊曜，特別給予參賽子弟兵鼓勵，果然小選手努力為家鄉澎湖爭光。

馬公國中在全國中等學校運動會，勇奪雙人競速銀牌。（劉明偉提供）

教練莊祥霖表示，滑輪溜冰選手們，每天利用課業空檔辛勤訓練，其中速度過樁及雙人花式繞樁，皆需要時時保持專注力與自己對話，就是要天天提醒自己，不斷超越自我，追求更高的成績，同時也不能放棄課業學習，要成為文武雙修的選手。

其實滑輪溜冰每次比賽，都是來自苦練與汗水的付出，每次進步都不是僥倖，澎湖縣沒有室內標準滑輪溜冰場，只能在戶外頂著烈陽揮汗苦練。此次馬公國中選手石尚恩、郭采璇在全國中等學校運動會滑輪溜冰項目拿到一銀。展現馬公國中滑輪溜冰頂尖水準表現，也為澎湖縣帶來無比的榮耀，成為澎湖之光，再度展現澎湖人三點水不服輸的精神。

為了鼓勵澎湖囝仔勇敢追夢，教練莊祥霖表示，5月也將自費帶隊，前往南韓春川公開賽以激勵孩子勇敢追夢，勇往向前行。看到澎湖囝仔在體壇上精彩表現，希望澎湖各界也能像愛之船慈善會一樣，成立圓夢基金，協助各級學校學子有圓夢的機會，不會有經濟上的後顧之憂。

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