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NBA季後賽》有機會完全體？ 湖人15億防守大鎖傳出振奮消息

2024/04/23 09:31

范德比爾特。（資料照，USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）今在季後賽首輪G2持續掛傷號，不過他賽前進行大量的訓練，在季後賽復出尚未絕望。

范德比爾特在美國時間2月1日與塞爾提克之戰扭傷右腳，之後就長期脫離戰線缺陣至今。范德比爾特本季出賽29場，場均攻下5.2分、4.8籃板、1.2助攻，他是湖人防守體系相當重要的球員，季前紫金大軍也以4年4800萬美元（約新台幣15億）的合約，綁定這位防守大鎖。

《The Athletic》記者Jovan Buha稍早在推特曬出，范德比爾特於賽前進行防守滑步、投籃練習的訓練影片，腳上沒有穿保護靴。

湖人總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）表示，范德比爾特在投籃訓練中進行了大量的練習，球隊將看看他之後的身體反應，以確定他回歸賽場的進程。

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