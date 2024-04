NBA季後賽》有機會完全體？ 湖人15億防守大鎖傳出振奮消息

范德比爾特。(資料照,USA TODAY Sports)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕湖人防守悍將范德比爾特(Jarred Vanderbilt)今在季後賽首輪G2持續掛傷號,不過他賽前進行大量的訓練,在季後賽復出尚未絕望。

范德比爾特在美國時間2月1日與塞爾提克之戰扭傷右腳,之後就長期脫離戰線缺陣至今。范德比爾特本季出賽29場,場均攻下5.2分、4.8籃板、1.2助攻,他是湖人防守體系相當重要的球員,季前紫金大軍也以4年4800萬美元(約新台幣15億)的合約,綁定這位防守大鎖。

請繼續往下閱讀...

《The Athletic》記者Jovan Buha稍早在推特曬出,范德比爾特於賽前進行防守滑步、投籃練習的訓練影片,腳上沒有穿保護靴。

湖人總教練「火腿」漢姆(Darvin Ham)表示,范德比爾特在投籃訓練中進行了大量的練習,球隊將看看他之後的身體反應,以確定他回歸賽場的進程。

No boot for Jarred Vanderbilt at shootaround. Here he is going through defensive slides. pic.twitter.com/7H3mXUrecb