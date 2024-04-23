NBA季後賽》米契爾拿23分 騎士全場領先魔術拿2連勝

米契爾率領騎士擊敗魔術。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第4種子騎士今天在東部季後賽首輪G2，靠著米契爾（Donovan Mitchell）23分、8籃板、4助攻，成功擋住對手決勝節的反撲，終場96：86擊敗第5種子魔術，在主場搶下2連勝，系列賽2：0領先。

騎士在季後賽首戰靠著米契爾的30分帶領下，以97：83拿下首勝，今天第2戰也是靠米契爾的出色發揮，上半場獨拿19分，其他7人輪番上陣有6人得分，以58：44領先魔術。

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魔術在第三節進攻難有起色，騎士一哥米契爾沒得分，但莫布里（Evan Mobley）、葛蘭德（Darius Garland）輪番跳出砍分，帶隊以80：65進入第四節。

騎士開局就打出7：0攻勢，領先分數一度超過20分，未料騎士突然進攻當機，魔術靠華格納（Franz Wagner）帶頭回敬13：0攻勢追近比分，所幸騎士在最後關頭回神，成功擋住對手反撲，搶下第2勝。

騎士先發5人有4人得分達雙位數，艾倫（Jarrett Allen）16分、20籃板、2阻攻，莫布里有17分，葛蘭德也有15分進帳，至於魔術的火力不足，尤其三分球命中率只有25.7％，班切羅（Paolo Banchero）的21分是全隊最佳，華格納有18分，只能尋求第3戰回到主場能扳回顏面。

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