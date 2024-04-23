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MLB》打破田中將大新人年神紀錄 海盜火球大物飆K成史上第4人

2024/04/23 10:22

海盜22歲火球大物瓊斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜22歲火球大物瓊斯（Jared Jones）今天對戰釀酒人大展K功，繳出6局飆7K失1分的優質先發，助隊以4：2贏球，終結近期的6連敗，他也收下本季第2勝。瓊斯新人年生涯前5場比賽都至少投出7次三振，成為史上第4人。

瓊斯今天壓制力十足，前4局就飆出6次三振，僅被敲出1支安打，但他在第5局霍斯金斯（Rhys Hoskins）敲出左外野陽春砲，雙方以1：1打成平手。瓊斯6局上順利解決滿壘危機，此役先發6局用91球，被敲4安失1分，另有7次三振和2次四壞球保送，最快球速達100.8英哩（約162.2公里），防禦率為2.79。

海盜在6局下打破僵局，先是靠著釀酒人一壘手包爾斯（Jake Bauers）在一二壘有人時發生傳球失誤，奉送對手超前分，克魯茲（Oneil Cruz）適時敲安打回2分打點鎖定勝局，終場就以4：2擊敗釀酒人，中斷對手的4連勝。

據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，瓊斯新人年生涯前5場比賽都至少投出7次三振，成為史上第4人，前3位分別是田中將大、 「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）和德萊昂（José DeLeón）。瓊斯前5場先發讓對手揮空98次，打破田中將大84次的紀錄，成為自2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來的新高。

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