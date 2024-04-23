NBA季後賽》戲劇性的結尾！尼克逆轉七六人搶下2連勝

布朗森。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕剩下47.1秒還落後5分，但尼克靠布朗森（Jalen Brunson）和迪文森佐（Donte Divincenzo）的連續三分球超前比分，七六人則是在關鍵時刻發生致命失誤葬送江山，第2種子尼克以104：101逆轉第7種子七六人，在東部季後賽首輪拿下2連勝。

尼克首戰靠著布朗森、哈特（Josh Hart）、麥克布萊德（Miles McBride）都各有20分以上的火力輸出，以111：104擊退七六人，搶下季後賽首勝。

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力拚在第2戰扳回一城的七六人，今天靠馬克西拿20分、恩比德（Joel Embiid）16分、10籃板，哈里斯（Tobias Harris），在上半場打完以53：49領先，尼克則以哈特的19分最佳。

恩比德在第三節拿13分，七六人其他人都難以得分，合計只有8分進帳，反觀尼克多點開花，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也跳出頻頻在籃下得逞，拿10分、6籃板，迪文森佐也拿到7分，團隊單節灌進30分，以79：74逆轉進入第四節。

恩比德在禁區逞威之外，抱病出擊的馬克西在最後階段挺身而出，先在最後2分22秒投進超前一擊，最後1分09秒更投進擴大領先的三分彈，七六人打出18：6的攻勢，以100：96逆轉戰局。

但布朗森投進三分球後，馬克西接著發生掉球失誤，讓尼克搶下球權，迪文森佐在最後13.1秒投進超前三分彈，馬克西的上籃被哈爾特斯坦蓋掉，尼克兩罰俱中，也鎖定最後勝利。

尼克的布朗森投籃命中率欠佳，29投8中仍有24分，外帶8籃板、6助攻，哈特進帳21分、15籃板，迪文森佐投進4顆三分球，有19分，哈爾特斯坦成為最大奇兵，有14分、8籃板、4助攻、4阻攻。

馬克西決勝節拿15分，全場有35分，但也發生4失誤，包括決勝階段的掉球，恩比德帶傷拚了39分鐘，拿34分、11籃板、6助攻，兩人飆分一度看到勝利曙光，卻在最後階段遭逆轉，無緣扳平戰局。

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