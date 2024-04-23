晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》戲劇性的結尾！尼克逆轉七六人搶下2連勝

2024/04/23 10:21

布朗森。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕剩下47.1秒還落後5分，但尼克靠布朗森（Jalen Brunson）和迪文森佐（Donte Divincenzo）的連續三分球超前比分，七六人則是在關鍵時刻發生致命失誤葬送江山，第2種子尼克以104：101逆轉第7種子七六人，在東部季後賽首輪拿下2連勝。

尼克首戰靠著布朗森、哈特（Josh Hart）、麥克布萊德（Miles McBride）都各有20分以上的火力輸出，以111：104擊退七六人，搶下季後賽首勝。

力拚在第2戰扳回一城的七六人，今天靠馬克西拿20分、恩比德（Joel Embiid）16分、10籃板，哈里斯（Tobias Harris），在上半場打完以53：49領先，尼克則以哈特的19分最佳。

恩比德在第三節拿13分，七六人其他人都難以得分，合計只有8分進帳，反觀尼克多點開花，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也跳出頻頻在籃下得逞，拿10分、6籃板，迪文森佐也拿到7分，團隊單節灌進30分，以79：74逆轉進入第四節。

恩比德在禁區逞威之外，抱病出擊的馬克西在最後階段挺身而出，先在最後2分22秒投進超前一擊，最後1分09秒更投進擴大領先的三分彈，七六人打出18：6的攻勢，以100：96逆轉戰局。

但布朗森投進三分球後，馬克西接著發生掉球失誤，讓尼克搶下球權，迪文森佐在最後13.1秒投進超前三分彈，馬克西的上籃被哈爾特斯坦蓋掉，尼克兩罰俱中，也鎖定最後勝利。

尼克的布朗森投籃命中率欠佳，29投8中仍有24分，外帶8籃板、6助攻，哈特進帳21分、15籃板，迪文森佐投進4顆三分球，有19分，哈爾特斯坦成為最大奇兵，有14分、8籃板、4助攻、4阻攻。

馬克西決勝節拿15分，全場有35分，但也發生4失誤，包括決勝階段的掉球，恩比德帶傷拚了39分鐘，拿34分、11籃板、6助攻，兩人飆分一度看到勝利曙光，卻在最後階段遭逆轉，無緣扳平戰局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。