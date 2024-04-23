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MLB》超狂！勇士冠軍捕手8打數敲5轟 創58年來隊史第一人神蹟

2024/04/23 11:17

德阿諾德。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud）近期狂轟猛炸，今天敲出本季第5轟，率隊以3：0擊敗馬林魚。

德阿諾德曾在2021年幫助勇士奪下世界大賽冠軍、2022年入選過明星賽，近況絕好調的他，先在美國時間4月19日猛夯三響砲，隔天又開轟，手感超火燙。

德阿諾德今在4局下半炸裂，從維瑟斯（Ryan Weathers）手中敲出左外野2分砲，本季第5轟出爐，助隊先馳得點。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，德阿諾德成為勇士隊史自1966年遷至亞特蘭大後，首位能在8打數範圍中敲出至少5轟的選手，寫下神紀錄。

德阿諾德開轟後，勇士該局靠著佛列契（David Fletcher）的適時安打再下一城，灌進3分大局，最終就以3：0獲勝。

德阿諾德全場4打數敲2安，貢獻2分打點，賽後打擊率為0.273；勇士先發投手愛德（Bryce Elder）主投6.2局無失分，摘下本季首勝。

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