MLB》超狂！勇士冠軍捕手8打數敲5轟 創58年來隊史第一人神蹟

德阿諾德。(USA TODAY Sports)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星捕手德阿諾德(Travis d'Arnaud)近期狂轟猛炸,今天敲出本季第5轟,率隊以3:0擊敗馬林魚。

德阿諾德曾在2021年幫助勇士奪下世界大賽冠軍、2022年入選過明星賽,近況絕好調的他,先在美國時間4月19日猛夯三響砲,隔天又開轟,手感超火燙。

請繼續往下閱讀...

德阿諾德今在4局下半炸裂,從維瑟斯(Ryan Weathers)手中敲出左外野2分砲,本季第5轟出爐,助隊先馳得點。

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,德阿諾德成為勇士隊史自1966年遷至亞特蘭大後,首位能在8打數範圍中敲出至少5轟的選手,寫下神紀錄。

德阿諾德開轟後,勇士該局靠著佛列契(David Fletcher)的適時安打再下一城,灌進3分大局,最終就以3:0獲勝。

德阿諾德全場4打數敲2安,貢獻2分打點,賽後打擊率為0.273;勇士先發投手愛德(Bryce Elder)主投6.2局無失分,摘下本季首勝。

Travis d'Arnaud is the first Braves player with 5+ HR in an 8 at-bat span since the Braves moved to Atlanta (1966)



h/t @EliasSports https://t.co/t6WhFiBc1o