MLB》蘇亞雷斯連25局無失分隊史13年最佳 費城人完封紅人奪7連勝

費城人先發左投蘇亞雷斯。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人連勝氣勢正旺，今天在主場對上紅人，28歲先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）繳出7局無失分的優質好投，費城人終場以7：0完封紅人勇奪7連勝。蘇亞雷斯收下大聯盟本季最多的第4勝，與道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）並列國聯勝投王。

蘇亞雷斯開季表現神勇，上一場對戰洛磯投出生涯首場完投完封勝，今天對戰紅人壓制力十足，先發7局無失分，僅被敲出2支安打，另外投出5次三振和1次保送，防禦率降至1.36。蘇亞雷斯目前共累積連續25局無失分，成為隊史自2011年傳奇名投李伊（Cliff Lee）所締造的30.2局無失分之後的最多紀錄。

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費城人2、3兩局靠著史多特（Bryson Stott）和史瓦伯（Kyle Schwarber）的高飛犧牲打各進帳1分，史多特4局上得點圈建功再添第2分打點，強打捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第5局敲長打進帳單場第4分，「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子寇迪·克萊門斯（Kody Clemens）9局上夯出右外野3分砲，本季首轟出爐，紅人全場僅出現2支安打，費城人終場就以7：0完封紅人，格林（Hunter Greene）7局失4分，苦吞本季第2敗。

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