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中職》洪一中被關事件 陳其邁：先交由球團自主規劃管理

2024/04/23 11:10

針對洪一中被關事件，高雄市長陳其邁（中）今天上午受訪說，短期球場先交由球團自主規劃管理方式。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中在澄清湖棒球場被關事件，這2天鬧得沸沸揚揚，高市府懲處層級一再提高；對此，高雄市長陳其邁今天上午受訪說，短期做法希望球員休息室或器具使用空間，先交由球團自主規劃管理，今早運發局與台鋼球團將協商。

針對洪一中受困澄清湖棒球場地下停車場一事，高市府21日針對負責球場管理的主任，記2小過並撤換調職外；昨（22）日召開檢討會議，進一步相關懲處，懲處名單包括副局長小過、運動設施科科長及股長予以申誡。

針對為何拉高懲處層級?高雄市長陳其邁今天（23日）受訪時強調，他尊重運發局的懲處，據他了解，是運發局長與副局長覺得有確實檢討的必要，因此負起督導責任。

陳其邁表示，至於過程中包括管理及溝通的疏失，短期做法希望整個球場的管理，像球員休息室或器具使用空間，先交由球團自主或由他們自行規劃管理方式，今天早上運發局與台鋼球團將進行協商。

媒體問說「經過此一事件，是否希望台鋼加速認養澄清湖棒球場?」陳其邁回說，長期來講，澄清湖棒球場有捷運站開發 ，配合球場周邊設施等中長期計畫，這段過渡期間，球場的管理及經營，市府尊重台鋼的意見，今天會進行初步協商。

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