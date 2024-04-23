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中職》獅隊復古月再邀嘉賓！ 昔日「少年英雄」吳俊良將回台南

2024/04/23 11:10

獅隊復古月再邀嘉賓，昔日「少年英雄」吳俊良將回台南。（獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，首週賽事前兩場分別邀請棒球農夫張志強、綠色阿草百勝謝長亨回到台南棒球場，而週日假期特別邀請少年英雄吳俊良回到台南棒球場與球迷相見歡，並擔任開球儀式為復古月主題活動，留下滿滿的回憶。

吳俊良自1996年～2003年期間效力獅隊，投入職棒的前三年就展現超強成績，累積41勝佳績，也是獅隊重要指標性年輕世代選手，當時也是中職下一個挑戰百勝強投新星，但棒球場上總是有許多考驗，職棒九年起吳俊良開始有右腳發麻的情況，導致在球場上的表現受到影響，甚至在職棒生涯最後幾年經診斷「先天性胸椎狹窄」，經復健後，再次重回到棒球場上，展現不放棄的鱷魚精神，但成績已經不如以往，後續在球團安排下轉任教練一職，而少年英雄吳俊良在獅隊榮耀歷史上的貢獻，絕對是值得球迷津津樂道。

5.5（日）統一獅復古月主題活動，特別邀請吳俊良回到台南棒球場開出漂亮好球外，當日賽事賽後也特別舉辦「老獅話家常」見面會，邀請球迷一起進場同樂，感受獅子軍復古月豐富好玩的主題活動，邀請無論是哪個世代的球迷們，誠摯邀請再次回到台南棒球場，一起來回味曾經追的棒球跑的瘋狂回憶。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月3日 （五） 18:35 樂天桃猿vs.統一獅

5月4日 （六） 17:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月5日 （日） 14:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將ㄕvs.統一獅

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅

5月26日 （日） 17:05中信兄弟vs.統一獅

看台應援：

主隊應援：一壘區、本壘區、外野區

客隊應援：三壘區 ＊客隊官方應援團位置規劃在三壘Ｅ區1~2排

預售平台：

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.

週六、週日主題日贈品：

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