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MLB》猛！日本強投菊池雄星奪第2勝 單月狂飆29K、防禦率僅1.54

2024/04/23 12:29

菊池雄星。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍強投菊池雄星狀態絕佳，今天面對皇家繳出6局失2分優質先發，勇奪本季第2勝。

菊池雄星前5局表現神勇，只被敲出1支安打沒掉分，6下續投遇亂流，1出局後先被布蘭可（Dairon Blanco）掃出二壘安打，接著挨賈西亞（Maikel Garcia）一發2分砲，菊池雄星這局投得跌跌撞撞，後續又被擊出2支安打，不過未再丟分，比賽6局打完時，藍鳥取得5：2領先。

菊池雄星今日投完6局結束投球工作退場，之後藍鳥牛棚史萬森（Erik Swanson）、賈西亞（Yimi Garcia）、羅馬諾（Jordan Romano）合計3局投球掉1分，成功守住勝利，最終藍鳥5：3擊敗光芒。

菊池雄星此役主投6局用了81球，被打5支安打、包括挨1轟，失2分責失，投出4次三振，摘下本季第2勝、賽後防禦率2.28，連3戰繳出優質先發。菊池雄星本月目前登板4場，合計23.1局投球送出29K，防禦率僅1.54。

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