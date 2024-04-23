桌球》最新世界排名出爐！ 15歲張本美和躍居第8 首度超越哥哥

15歲日本小將張本美和躍居女子組世界排名第8

。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布最新世界排名，台灣一哥林昀儒和一姐鄭怡靜都下滑1名，分居男子組第7及女子組第12名，19歲的高承睿則上升2名來到29名，再創生涯最佳。

林昀儒上週世界杯在16強賽遭南韓一哥張禹珍逆轉，積分沒有進帳。

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35歲的中國名將馬龍在世界杯連續擊退法國小將F.勒布朗、王楚欽，決賽更克服局數0:3落後，上演驚天大逆轉，4:3氣走林高遠，拿下生涯第3座世界杯冠軍，獲得1500分積分，總積分4685分也超越第4名的梁靖崑，升上第3，僅次於王楚欽、樊振東。

馬龍在奪下世界杯冠軍後，世界排名回升至第3。（取自國際桌總官網）

林高遠在世界杯擊退樊振東、張本智和，雖然和生涯首座大賽冠軍擦身而過，仍收穫1050分亞軍積分，世界排名從第8躍居第5，也讓F.勒布朗、林昀儒和卡德拉諾都下滑1名，分居6到8名。世界杯獲得季軍的張本智和維持在第9名。

高承睿在世界杯雖然只獲得分組第二，仍從31名上升至29名，也是他生涯首度躋身世界前30。43歲老將莊智淵下跌1名來到34名、馮翊新66名、黃彥誠126名、廖振珽137名。

女子組部分，6月才滿16歲的日本小將張本美和，在世界杯扳倒王藝迪和迪亞茲兩名世界排名前10的好手，直到4強賽才以2:4不敵王曼昱，成為世界杯史上最年輕的銅牌得主，獲得525分積分，排名從12名上升至第8，生涯首度挺進世界前10，也首度超越哥哥張本智和。

前7名沒有變動，依序為孫穎莎、王曼昱、王藝迪、陳夢、陳幸同、早田希娜和申裕斌。

鄭怡靜在世界杯8強賽和世界球后孫穎莎激戰6局才落敗，獲得265分積分，但排名下滑1名，陳思羽也下跌兩名來到40名、李昱諄51名、劉馨尹61名、簡彤娟67名、黃怡樺89名。

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