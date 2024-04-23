NBA季後賽》20分大逆轉！J.穆雷致勝跳投絕殺湖人 金塊2連勝

JAMAL MURRAY GAME WINNER.



pic.twitter.com/eohrPXF9hc — Hoop Central （@TheHoopCentral） April 23, 2024

〔記者粘藐云／綜合報導〕金塊今在季後賽首輪G2最多落後達20分，但決勝節上演驚天逆轉秀，J.穆雷（Jamal Murray）在最後0.1秒中距離跳投命中，助隊以101：99絕殺湖人，系列賽取得2：0領先。

J.穆雷致勝跳投絕殺湖人。（美聯社）

衛冕軍金塊前役在當家中鋒約基奇繳32分、12籃板帶領下擊敗湖人，取得連同例行賽的對戰9連勝，並在系列賽拔得頭籌。

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前役20投6中、手感不理想的D.羅素（D'Angelo Russell），今天找回準星，開局三分球3投3中，加上A.戴維斯（Anthony Davis）強攻禁區，湖人一度取得雙位數領先。

金塊雖一度趕上，但湖人此仗打得強勢，戴維斯上半場包辦24分，加上羅素貢獻18分，助隊半場打完暫時以59：44領先。

A.戴維斯。（今日美國）

不過，金塊沒讓湖人太好過，他們在決勝節開局拉出12：4攻勢，讓比賽再度出現懸念，但詹姆斯（LeBron James）隨後轟進連續兩記三分彈，助隊穩住優勢。

終場前1分15秒，小波特（Michael Porter Jr. ）轟進三分球，助丹佛大軍扳平戰局，但羅素上籃收下2分，讓湖人再度超車，雙方你來我往，又戰成平手。最後0.1秒，J.穆雷中距離跳投命中，絕殺湖人，率隊在系列賽取得2：0領先。

金塊約基奇繳出全隊最高27分、20籃板、10助攻大三元，小波特貢獻22分；湖人戴維斯貢獻32分、11籃板，詹姆斯26分、12助攻。

詹姆斯。（美聯社）

約基奇。（美聯社）

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