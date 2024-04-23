全中運網球》首盤大逆轉！台英混血美少女萬奕彣摘女單金牌

萬奕彣。（台北市政府教育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄市三民高中混血女將萬奕彣，今天在113年全國中等學校運動會網球高中女子組金牌戰，以7：6（4）、6：4擊敗台南市善化高中曾子穎，奪下生涯首面中運女單金牌，高二的她目標要往職業邁進。

「昨天晚上我跟我媽說，我是『逆轉Queen』，因為昨天我也是每局都從落後打起，今天第1盤1：5落後時，我一直這樣為自己打氣，放開來打就好了。」萬奕彣今在首盤大幅落後，眼看要被對手拿下，她穩住陣腳，一局一局追回來也打出信心。

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第2盤萬奕彣取得5：2領先後，又陷入亂流，多次雙發失誤掉分，最後驚險擋下對手反撲，以6：4獲勝，激動振臂怒吼，她也笑說，還是別當「逆轉Queen」，當「贏球Queen」比較好。

萬奕彣。（台北市政府教育局提供）

高二的萬奕彣從國中開始接觸正規網球訓練，混血長相和高挑身材，讓她成為場上一大亮點。雖然父親是英國職業高爾夫選手華特生（David Watson），她卻未跟隨爸爸的腳步踏進高球場，而是選擇她更擅長的網球。

萬奕彣在上屆全中運曾和梁宸弋搭檔摘下女雙銀牌，另外也為三民奪下女團金牌，今年則抱回女單冠軍。提到這面獎牌的意義，孝順的她說：「算是為媽媽打的。」她表示，希望拿下這座冠軍和獎金，減輕媽媽的經濟壓力。

提到子弟兵的發揮，三民高中教練林耿儀表示，今天她掌握得還不錯，落後情況下還願意緩下來去調整， 他笑說，「如果是去年的她，這場比賽可能就『去了』，就直接一路衝到底，但經過一年大賽洗禮，她的心態變得更加沉穩，掌握上比對方主動，也是獲勝關鍵。」

萬奕彣未來以職業為目標，今天結束中運金牌戰，下午隨即飛往馬來西亞參與青少年國際賽事， 林耿儀透露，她預計今年暑假後開始投入成人賽事，為踏上職業舞台鋪路。

萬奕彣。（台北市政府教育局提供）

萬奕彣（中）摘下網球高女組女單金牌。（記者粘藐云攝）

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