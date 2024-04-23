TAT籃球》在亞洲靠230公分德古拉就對了！台灣野馬晉首站4強

德古拉。（臺灣野馬隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）19日首站在中國廣州佛山開打，小組賽結束後，台灣野馬隊靠著頭號洋將「巨獸」德古拉（Samuel Deguara）的勇猛演出，以2勝1負的戰績晉級4強，明天晚間6點將與澳門黑熊隊爭冠軍賽門票。

台灣野馬隊在TAT首場賽事先遭遇香港黑龍隊，但由於是團隊成軍以來的第1場正式比賽，球員都還在磨合，並且需要適應場地，團隊默契還不夠理想。野馬隊總經理周映洲說：「大家一開始太依賴德古拉，外線又打不開，比較找不到節奏。」

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經過首場輸球後，野馬隊第2場對菲律賓三寶顏勇士隊很快就進行調整，除了德古拉以外，洋將羅賓森（Tevis Robinson）與亞外洛佩茲（Oscar Lopez）等人也都有所表現。周映洲表示：「第2場已經進入磨合好的狀態，尤其我們是對上全聯盟最好的菲律賓球隊，關鍵比賽贏下來，壓力放鬆後，第3場對上實力比較有落差的寧波大學就打得比較輕鬆。」

野馬隊最終以2勝1負、B組第2的成績晉級4強，明天將在準決賽面對A組第1的澳門黑熊。周映洲說：「我們要打出自己的風格，不要跟著對方打快，雖然他們是地主隊，肯定不好打，預期很辛苦，但只要德古拉沒有犯規麻煩，還是很有機會殺進冠軍賽的。」

周映洲提到，德古拉在這次TAT賽事表現相當出色，命中率甚至高達7、8成，完全是不同層級的水準，但他因目標太大，裁判哨音較鬆，也讓他打得比較辛苦，「哨音對他比較不公平，但他態度還是很好，他目前站上罰球線的機會很少，我們明天賽前還會跟裁判溝通，希望防守尺度緊一點，對球員有所保護。」

德古拉。（臺灣野馬隊提供）

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