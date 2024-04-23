晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運》彰化田徑新星破紀錄！賴尹甯勇奪全中運100公尺跨欄冠軍

2024/04/23 14:40

全中運彰化選手賴尹甯在100公尺跨欄項目上以13秒73的成績奪冠，刷新個人最佳紀錄。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕在今年全國中等學校運動會（全中運）中，彰化縣展現出色表現，選手賴尹甯在100公尺跨欄項目上以13秒73的成績奪冠，刷新個人最佳紀錄。這項成績不僅為她個人帶來榮譽，也為彰化縣增添光彩。

該賽事於4月20日至25日在台北田徑場舉行，彰化縣長王惠美和教育處長蔡金田到場加油打氣，見證了這一刻的榮耀。

賴尹甯是彰化高商的學生，國中在信義國中小學受到教練張櫻藍指導，國三時，她就以13秒86的出色成績打破全中運大會紀錄並奪金，此外，她在400公尺跨欄中也獲得銀牌。賴尹甯不僅在運動場上表現傑出，學業成績也相當優秀，稱得上「文武雙全」的學生。

過去幾年，賴尹甯持續在各大田徑賽事中爭光，包括第4屆亞洲青年田徑錦標賽和新北市全國青年盃田徑公開賽，都有卓越表現。這次全中運的勝利，再次證明了她在田徑跨欄項目上的專長和堅持。

王惠美對賴尹甯的成就表示熱烈的祝賀，並感謝教練和學校對選手的培養和支持。她並鼓勵所有選手繼續努力，不斷突破自我，期待未來在更多賽事中看到彰化選手的優異表現，為縣爭更多的榮譽。

選手賴尹甯（右）持續在各大田徑賽事中爭光，彰化縣長王惠美（左）現場加油打氣，發放獎勵金。（圖縣府提供）

今年全中運目前在台北舉行，彰化縣代表隊展現出色表現，傳回捷報。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。