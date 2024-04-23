全中運》彰化田徑新星破紀錄！賴尹甯勇奪全中運100公尺跨欄冠軍

全中運彰化選手賴尹甯在100公尺跨欄項目上以13秒73的成績奪冠，刷新個人最佳紀錄。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕在今年全國中等學校運動會（全中運）中，彰化縣展現出色表現，選手賴尹甯在100公尺跨欄項目上以13秒73的成績奪冠，刷新個人最佳紀錄。這項成績不僅為她個人帶來榮譽，也為彰化縣增添光彩。

該賽事於4月20日至25日在台北田徑場舉行，彰化縣長王惠美和教育處長蔡金田到場加油打氣，見證了這一刻的榮耀。

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賴尹甯是彰化高商的學生，國中在信義國中小學受到教練張櫻藍指導，國三時，她就以13秒86的出色成績打破全中運大會紀錄並奪金，此外，她在400公尺跨欄中也獲得銀牌。賴尹甯不僅在運動場上表現傑出，學業成績也相當優秀，稱得上「文武雙全」的學生。

過去幾年，賴尹甯持續在各大田徑賽事中爭光，包括第4屆亞洲青年田徑錦標賽和新北市全國青年盃田徑公開賽，都有卓越表現。這次全中運的勝利，再次證明了她在田徑跨欄項目上的專長和堅持。

王惠美對賴尹甯的成就表示熱烈的祝賀，並感謝教練和學校對選手的培養和支持。她並鼓勵所有選手繼續努力，不斷突破自我，期待未來在更多賽事中看到彰化選手的優異表現，為縣爭更多的榮譽。

選手賴尹甯（右）持續在各大田徑賽事中爭光，彰化縣長王惠美（左）現場加油打氣，發放獎勵金。（圖縣府提供）

今年全中運目前在台北舉行，彰化縣代表隊展現出色表現，傳回捷報。（圖縣府提供）

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