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MLB》睽違2860天！ 曾旅日韓的金鶯火球投手 奪久違大聯盟勝投

2024/04/23 15:01

A.蘇亞雷斯。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕金鶯隊今4:2擊敗天使，先發投手A.蘇亞雷斯（Albert Suarez）投5.2局送出5次三振、無失分，奪下勝投。34歲的蘇亞雷斯效力過日職養樂多、韓職三星獅，今年才和金鶯簽約重返美職，這場勝投是他睽違近8年再次在大聯盟體系奪勝。

奪勝後，蘇亞雷斯一句話形容：「能贏球感覺就是好的。」蘇亞雷斯來自委內瑞拉，16歲就跟光芒隊簽約，小聯盟磨練多年，2016年才在效力巨人隊時登上大聯盟，但僅2賽季後，他就轉投日職養樂多燕子，2019至2021年間，他合計出賽40場、防禦率3.00。

蘇亞雷斯的弟弟R.蘇亞雷斯（Robert Suarez）也曾同期效力日職阪神，目前效力美職教士隊。2021年，蘇亞雷斯兄弟檔在日職同日投出160公里火球，成為日職首對「160公里兄弟檔」。

據《Elias Sports Bureau》網站，A.蘇亞雷斯睽違2860天在大聯盟拿勝投，在近70年間的間隔時間僅次於布萊克利（Travis Blackley）的2906天。

季初談及和金鶯隊簽約重返美職，蘇亞雷斯受訪時曾透露，日職聯盟有不少擊球能力佳的打者，和美職風格不同，他因而必須思考不同投球模式。

蘇亞雷斯透露，他視之後的韓職之行為一次挑戰，弟弟R.蘇亞雷斯簽約教士，也激勵了他，「當時我認為我也能做到，我必須比過往更加努力。當我們的母親說她有兩個兒子打美職時，我會非常開心。」

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