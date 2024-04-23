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全中運田徑》不可思議！13歲林子婕練跨欄不滿1年 就成為史上最快國中生

2024/04/23 15:17

新北市明德國中13歲小將林子婕，今天在全中運國女組100公尺跨欄決賽跑出13秒80打破大會紀錄，成為史上最快的國中生。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕堪稱練武奇才的新北市明德國中13歲小將林子婕，今天在全中運國女組100公尺跨欄決賽跑出13秒80打破大會紀錄，並躍居U18史上第二快，且還是史上最快的國中生。

由於表哥、哥哥都是明德高中，林子婕去年就到明德就讀，按照教練張勝煇的帶兵方法，國一選手剛到明德都會嘗試每一個項目，但張勝煇當時一看到林子婕就知道這是練跨欄的料，只是接下來還有讓他更意想不到的事情。

林子婕去年屏東盃包辦國女100欄、400欄雙金，當時100欄成績是14秒80，張勝煇透露，按過往經驗，14秒80大概是國一選手的最頂成績。不過，林子婕天生速度、空間感、協調性都高人一等，甚至許多動作一點就通，再來今年台北市春季全國公開賽又把成績突破至14秒39，再讓張勝煇感到驚奇。

林子婕在生涯首次全中運就有極高機會摘下金牌，只是她持續進步這次成績變成13秒80，打破賴尹甯在2021年彰化全中運締造的13秒86大會紀錄。

林子婕這次成績一舉躍居U18史上第二傑，僅次於林庭瑋在2018年青年奧運會亞洲區資格賽跑出的13秒63，但當時林庭瑋已經是高中生，所以林子婕就成為史上在76.2公分欄架跑最快的國中生。

張勝煇打趣表示，「我其實有跟林子婕開玩笑表示，應該要多買幾副眼鏡給我，因為她一直讓我跌破眼鏡。」

新北市明德國中13歲小將林子婕，今天在全中運國女組100公尺跨欄決賽跑出13秒80打破大會紀錄，成為史上最快的國中生。（記者林岳甫攝）

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