全中運體操》帶丁華恬連兩屆進軍奧運 教練蔡恆政為愛女參賽加油

明志國中一年級蔡艾瑄（右三）、國三蔡艾潔（右二）。（教練蔡恆政提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕昨天凌晨才剛帶著丁華恬從體操杜哈世界盃返台，蔡恆政今天就現身台北體育館督軍新北明志國中體操隊，同時也關注一對愛女蔡艾瑄、蔡艾潔一起首度登場的全中運重要時刻。

明志國中一年級的蔡艾瑄生涯首次比全中運，就挺進今天的女子全能8強決賽，她最終以43.300分名列第6，雖無緣站上頒獎台，但蔡恆政還是給予愛女肯定，也希望她按部就班，繼續努力。

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由於自己是體操教練，蔡恆政帶著女兒從小在體操館玩耍，兩人也自然地培養出興趣，朝競技體操發展，所幸2人也不排斥體操，他笑說，「練體操真的很不錯，她們也交了很多朋友。」

蔡恆政表示，自己當教練，而且姐妹還在同一隊是蠻特別的事，畢竟並不常見，而身兼教練和父親在一開始確實有點不適應，但後來也抓到訣竅，他笑說，不可能罵很久，因為回家也要見面，可是該叮嚀的也是會講。

國際體操總會昨正式宣佈，丁華恬透過世界盃積分拿下巴黎奧運門票，看著愛徒連兩屆挺進奧運，蔡恆政也鬆了一口氣，至於愛女是否會踏上追尋奧運的目標，他認為，現階段就是按照計畫訓練，不需操之過急。

民生國中小將吳彧之今以48.100分搶下國女組個人全能金牌，這也是她在成隊之後的本屆第2金，明要在個人單項登場，挑戰在國中生涯最後一場全中運超越個人最佳的3金。

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