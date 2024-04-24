NBA季後賽G2獨行俠對決快艇 今日賽事預告與轉播

哈登與東契奇（Luka Doncic）。（資料照）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場道奇對決國民，由派克斯頓（James Paxton）對決柯賓（Patrick Corbin）將，第二場大都會對決巨人，由塞維里諾（Luis Severino）對上（Logan Webb），喜愛大聯盟的球迷別忘了鎖定轉播囉！

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中職部分有三場轉播，第一場是桃猿兄弟之戰，桃猿將派出鈴木駿輔對決兄弟徐基麟，第二場是台鋼對決悍將，台鋼將派出哈瑪星對上悍將黃保羅，第三場是味全統一，味全將派出艾璞樂對上統一郭俊麟，記得收看轉播囉！

NBA部分將有兩場季後賽G2的賽事，第一場是太陽對上灰狼，灰狼目前已先取1勝，杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）與畢爾（Bradley Beal）三星能否率隊扳平戰局？第二場是獨行俠對上快艇，先搶1勝的快艇能否靠著哈登（James Harden）再次爆發，搶下2連勝？喜愛NBA的球迷千萬別錯過囉！

MLB

06:40 道奇@國民 愛爾達體育2台

09:40 大都會@巨人 愛爾達體育2台、DAZN1

中職

18:35 桃猿@兄弟 愛爾達體育1台

18:35 台鋼@悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:35 味全@統一 博斯運動

日職

17:00 西武@歐力士 DAZN2

NBA

07:30 太陽@灰狼 緯來體育

10:00 獨行俠@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

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