晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽G2獨行俠對決快艇 今日賽事預告與轉播

2024/04/24 06:59

哈登與東契奇（Luka Doncic）。（資料照）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場道奇對決國民，由派克斯頓（James Paxton）對決柯賓（Patrick Corbin）將，第二場大都會對決巨人，由塞維里諾（Luis Severino）對上（Logan Webb），喜愛大聯盟的球迷別忘了鎖定轉播囉！

中職部分有三場轉播，第一場是桃猿兄弟之戰，桃猿將派出鈴木駿輔對決兄弟徐基麟，第二場是台鋼對決悍將，台鋼將派出哈瑪星對上悍將黃保羅，第三場是味全統一，味全將派出艾璞樂對上統一郭俊麟，記得收看轉播囉！

NBA部分將有兩場季後賽G2的賽事，第一場是太陽對上灰狼，灰狼目前已先取1勝，杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）與畢爾（Bradley Beal）三星能否率隊扳平戰局？第二場是獨行俠對上快艇，先搶1勝的快艇能否靠著哈登（James Harden）再次爆發，搶下2連勝？喜愛NBA的球迷千萬別錯過囉！

MLB

06:40 道奇@國民 愛爾達體育2台

09:40 大都會@巨人 愛爾達體育2台、DAZN1

中職

18:35 桃猿@兄弟 愛爾達體育1台

18:35 台鋼@悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:35 味全@統一 博斯運動

日職

17:00 西武@歐力士 DAZN2

NBA

07:30 太陽@灰狼 緯來體育

10:00 獨行俠@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。