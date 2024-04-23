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NBA季後賽》穆雷絕殺「沒看到進球」！詹皇也服了：那瞬間我就明白...

2024/04/23 16:36

穆雷絕殺湖人。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕季後賽西部首輪G2，金塊在J.穆雷（Jamal Murray）的中距離絕殺之下，以101：99險勝湖人，系列戰取得2：0領先優勢。J.穆雷賽後透露，自己其實根本沒看到當下進球的畫面；湖人一哥詹姆斯（LeBron James）也對此感到佩服。

儘管J.穆雷上半場手感不佳，但易籃後逐漸加溫，決勝節更是8投6中，包含在計時器歸零時中距離跳投單吃A.戴維斯（Anthony Davis），親手向湖人說再見。賽後記者會上，J.穆雷談到該出手表示，他自己根本沒看見球投進籃框的畫面。

「我最後一球後仰起跳滿高的，並失去平衡落地。我只看到球飛到籃框上緣，A.戴維斯還是誰擋住我的視線，接著我聽到全場歡聲雷動，我就知道那球進了，這挺酷的。」J.穆雷說道。

對於遭到J.穆雷絕殺，湖人一哥詹姆斯賽後接受採訪時，也對他展現敬佩之意，「當球離開他手的那瞬間，我就已經明白那球會進了，我甚至幫他親口說了一句『比賽結束！』。」

至於被單吃絕殺的主角A.戴維斯，在賽後記者會上心情似乎受到影響，記者問及他在防守J.穆雷最後一擊時的情況，他僅簡短地說：「穆雷投進了這球。」隨後「Drop the mic」，把麥克風丟在桌上便直接閃人。

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