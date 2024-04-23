中職》桃捷、樂天球團合推「2024挺猿彩繪列車」搶先應猿 祭3大優惠

2024挺猿彩繪列車從車頭、車尾及車身皆可見球隊、樂天女孩、球員等圖像。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕結束「流浪猿」日子，樂天桃猿隊本月26日重回桃園主場首場賽事，桃園大眾捷運公司與樂天球團推出「2024挺猿彩繪列車」，並祭出3項加碼優惠，明（24日）起持TPASS行政院通勤月票、桃園或雙北敬老愛心卡搭乘桃園捷運，可免費索取桃園球賽門票百元折價券；27日樂天桃猿主場假日球賽首戰日將於A19體育園區站舉辦應援活動，安排樂天女孩與球迷進行互動遊戲、贈送小禮物；北北桃兒童即日起至5月31日享有免費搭乘桃捷優惠，鼓勵球迷踴躍搭乘桃捷進場看球賽。

挺猿彩繪列車以樂天球員、樂天女孩及球隊「突破」口號為設計元素，車廂內部彩繪布置，車頭、車尾及車身皆可見樂天女孩、球員等圖像，專車行駛時間從明起至10月今年棒球例行賽程結束，桃捷A1台北車站、A19桃園體育園區站、A22老街溪站等3個車站亦有樂天球團彩繪牆面。

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桃園市副市長蘇俊賓上午偕桃捷公司董事長沈志藏、總經理莊英震、台灣樂天棒球隊公司領隊川田喜則、副領隊礒江厚綺及中壢區長李日強等人搭乘首航彩繪列車，自A22老街溪站至A19桃園體育園區站，為挺猿彩繪列車開箱，並宣布彩繪列車啟航，一行人並在A19站進行象徵性開球儀式，預祝樂天桃猿隊26日在桃園主場獲得佳績。

蘇俊賓表示，機捷3月平均日運量已達11萬3000多人次，為持續提升搭乘人次，推出「挺猿彩繪列車」等3項加碼優惠，鼓勵更多多球迷搭乘看球賽和觀賞樂天啦啦隊表演。另外， 北北桃兒童即日至5月31日，可享有免費搭乘桃捷優惠，5月10日舉辦愛PET趴、6月7日至9日有動紫趴、6月22日至23日舉辦辣年糕趴主題日精彩活動，迎接樂天隊、球迷及啦啦隊回到桃園的家，一起為樂天桃猿加油。

桃捷公司也說，為迎接樂天桃猿隊回家，桃捷推出3款「桃捷挺猿聯票」，平日版400元、假日版550元、暢遊版650元（平、假日、加價主題日皆可使用），每種組合都包含1張價值320 元桃捷限定版一日票及1張樂天桃猿主場內野門票兌換券，賽季期間可至全線車站（A20 站除外） 或全家 FamiPort購買。

2024挺猿彩繪列車從車頭、車尾及車身皆可見球隊、樂天女孩、球員等圖像。（記者李容萍攝）

2024挺猿彩繪列車從車頭、車尾及車身皆可見球隊、樂天女孩、球員等圖像。（記者李容萍攝）

2024挺猿彩繪列車從車頭、車尾及車身皆可見球隊、樂天女孩、球員等圖像。（記者李容萍攝）

27日樂天桃猿主場假日球賽首戰日將於A19體育園區站舉辦應援活動，安排樂天女孩與球迷進行互動遊戲、贈送小禮物。（記者李容萍攝）

27日樂天桃猿主場假日球賽首戰日將於A19體育園區站舉辦應援活動，安排樂天女孩與球迷進行互動遊戲、贈送小禮物。（記者李容萍攝）

桃捷A1台北車站、A19桃園體育園區站、A22老街溪站等3個車站的樂天球團彩繪牆面。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（後右3）等人搭乘挺猿彩繪列車的首航。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（後右3）等人搭乘挺猿彩繪列車的首航。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（後右3）等人搭乘挺猿彩繪列車的首航。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（右2）等人宣布3項加碼優惠。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（中）等人宣布3項加碼優惠。（記者李容萍攝）

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