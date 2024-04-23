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日職》狂飆本季最速161KM火球！「令和怪物」7局失3分苦吞首敗（影音）

2024/04/23 20:27

佐佐木朗希。（取自推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希今對戰軟銀鷹的比賽，同時也是羅德隊史第10000場例行賽，佐佐木朗希飆出本季最快的161公里火球，然而他7局丟掉3分，在隊友打線無法支援足夠分數下，苦吞本季首敗。

佐佐木朗希本季前3場先發拿下2勝，今天前3局都未被敲安，還飆出本季第一顆160公里速球。不過4局上被今宮健太、柳田悠岐與近藤健介敲安失1分，接著中村晃擊出一壘方向滾地球，一壘手上田希由翔傳向二壘時卻發生失誤，佐佐木朗希再掉1分，不過他接著對栗原陵矢飆出本季最快161公里速球，並連抓2人度過該局危機。

羅德打線到5局下才靠著山口航輝的本季第2發全壘打，將比數追至1：2。然而佐佐木朗希在7局上又遭到川村友斗左外野二壘安打狙擊，失掉本場比賽第3分。最終佐佐木朗希7局用105球，被敲出5支安打，投出4次三振與2次保送，而羅德打線僅再7局下再追回1分，軟銀8局上又進帳1分保險分，終場4：2擊敗羅德，佐佐木朗希也吞下本季首敗。

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