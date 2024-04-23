足球》雄女學生高瑜獲選 AIT足球女孩 將赴美交流訓練

雄女學生高瑜熱愛足球，近期參加美國國務院「2024 AIT足球女孩計畫」，獲選台灣5位代表之一。（雄女提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄女中高一學生高瑜熱愛足球，近期參加美國國務院「2024 AIT足球女孩計畫」（AIT Soccer Girls Program），從眾多競爭者中脫穎而出，獲選台灣5位代表之一，將於6月15日到美國與世界其他9國的足球女孩進行為期14天的交流訓練和拓展國際觀。

雄女指出，高瑜獲選足球女孩，是雄女學生繼2022年入選「科技女孩計劃」後又一次傑出表現。「足球女孩計畫」已舉辦第6年，主要是建立各國非專業青少年運動員與美國運動員間之連結，進而培育其領導技巧，運用運動中所學至其社群發揮正向影響力，5位台灣女性青少年足球員將前往美國接受訓練與國際交流，返台後配合參與全台4場講座交流活動，將他們在美國的受訓經驗與見聞分享給更多台灣熱愛足球的孩子。

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雄女表示，高瑜從小就熱愛運動，是文武全才的優秀學生，由於家中成員都有足球運動的經歷及背景，所以常會跟隨家人參與台灣各地的足球比賽及活動，且兼顧足球和空手道的訓練。就讀小港國中一年級時以空手道專長進入體育班，曾獲得高雄市中運空手道女子第一量級冠軍，也曾因男子足球隊缺人加入男子組出賽中學5人制足球聯賽並挺進16強。國三時轉學到足球強隊台中五權國中，加入女足隊摘下該年全國青少年盃冠軍以及國中聯賽亞軍，高中再回高雄考取第一志願雄女。

高瑜在高一時為推廣足球運動，在學校破天荒創辦足球社，去年底高瑜看到「2024AIT足球女孩計畫」甄選的訊息而心動，開始整理英文報名資料並積極練習面試和加強英語口語表達能力，最終獲選進入代表名單。

高瑜表示，很高興能實現去美國的夢想，期待藉著這次活動挑戰與精進自己在足球領域裡各方面的技術與能力，並親身體會與其他國家在足球這項運動中的不同之處。這個計畫有9個國家的女子足球員參與，能與不同國家交流做朋友，也有機會增進外語與社交能力，希望回台之後能與同學們分享所見所聞。

高瑜（中）在雄女創辦足球社，希望讓更多人接觸足球運動。（雄女提供）

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