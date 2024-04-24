許峰賓球評觀點／讓嘟嘟以自己的歷史定位去達標 這個落幕更完美

潘威倫。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為中職史上勝投王，42歲的潘威倫上週六以中繼身分拿下本季首勝後，距150勝里程碑只差1步，若按目前教練團規畫，本週也將繼續以後援身分出賽；身為昔日隊友、目前擔任球評的許峰賓則認為，「讓嘟嘟以自己的歷史定位去達標，這個落幕更完美。」

20歲的林詔恩20日對富邦悍將以66球投完4局失1分退場後，由潘威倫接手投2.2局無失分，合力完成教練團的「雙先發」指令，更重要的是讓潘威倫拿下生涯第149勝。只是也引來網路激烈論戰，認為這樣作法對林詔恩有失公平，而上月初成立跑壘推廣協會的許峰賓本月也曾擔任獅隊主場賽事球評，他認為球迷會有這種聲音並不意外，「有些球迷可能沒有參與嘟嘟的過去，只看到林詔恩的現在，難免會有年輕投手勝投被搶走的感覺。」

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許峰賓認為，嘟嘟過去的勝投「含金量」很高，今年既然已預告是他的最後一年，如果在生涯ending用比較特殊的方式去取勝，讓他在球迷心中出現不好的觀感，對他本人也並非好事。

「以我個人角度，如果嘟嘟挑戰最後里程碑能用預告先發的方式，對票房來講也有好處。」許峰賓認為以往獅隊在辦球員引退賽都能吸引很好票房，就是因為辦得很有故事性，「現在已經聽牌了，既然大家喜歡看故事，那個故事的情節要創造出來，為了嘟嘟而進場。」

獅隊訂9月28日在大巨蛋為嘟嘟舉行引退賽，也已預告當天他會先發，但在那之前的每場出賽若也能以最經典的身分出賽，許峰賓認為，「嘟嘟就是中職先發投手的指標性人物，用最指標性的身分退休，是最完美的結局，不管結果是好是壞，都比較沒有爭議。」

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