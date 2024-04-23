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全中運》富禮國中射箭隊奪首金！ 竹市代表隊前三日創5金2銀6銅

2024/04/23 19:26

射箭國男團體金牌照（竹市富禮國中）。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕全國中等學校運動會在台北市舉行，擁有「射箭國手搖籃」美名的新竹市富禮國中射箭隊，首日就勇奪國中男子團體組「金牌」，同時也是竹市今年全中運的首面金牌，截至22日竹市代表隊共拿下創5金2銀6銅好成績。

國男團體金牌的邱鈺森選手說，從南隘國小畢業時，他其實毫無射箭基礎，這次能站在全中運的賽場頒獎台上領取金牌，歸功於這兩年來長時間的練習再練習，這些訓練與汗水都是值得的，謝謝教練們的指導與陪伴。

榮獲團體金牌及混雙銀牌的陳品安選手表示，富禮國中位置靠海邊，強勁的風勢讓他有足夠的經驗沉著應戰，去面對天氣的變化，很開心這次能在全中運為竹市爭光，也為自己爭取到相當滿意的畢業禮物。

教育處說明，富禮國中射箭隊自93學年度成立至今達20年，已培育出林詩嘉、譚雅婷2位奧運國手為國爭光，近期更有蘇思萍、蘇思敏及林嘉妤等多位國際賽事好手產出，故有「國手搖籃學校」的美名。目前射箭隊亦由國手轉任教練的林詩嘉帶領。射箭場館擴建工程也如期建設中，預計於114年竣工啟用，屆時軟硬體同時大幅提升，讓富禮國中射箭隊有更優質、更全面的場地使用訓練，期待未來培育更多選手立足竹市，放眼國際賽事舞台。

教育處表示，竹市參加全中運選手目前拿下5金、2銀、6銅的好成績，金牌分別為富禮國中國男射箭團體陳品安、林軒廷、邱鈺森；新竹高商高女游泳50M仰式、100M自由式廖祐菲；培英國中國女200M自由式、100M自由式魏子甯。銀牌為富禮國中國中射箭混雙陳品安、朱芷璇；成德高中高男田徑10項林誌成。銅牌為虎林國中國女柔道第一級葉書菡；康橋中小學國女游泳50Ｍ仰式、100M仰式鄭妍允；竹科實中國女擊劍（鈍劍）鄭詠艾；成德高中高男田徑標槍柯又銓；竹科實中國男游泳200M混合式郭宸。

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