中職》洪總放心了！「澄清湖」地下停車場等由球團管理

高市運發局今與台鋼球團協商澄清湖棒球場的管理問題，日後賽事期間，包含地下室停車場在內的球員使用空間，將由球團和聯盟自主管理。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄澄清湖棒球場日前發生賽後台鋼雄鷹總教練洪一中被關在地下室停車場風波，今（23）日高雄市運發局與台鋼、中職聯盟進行球場管理上的協商，初步獲得結論，日後包含地下室停車場在內的球員會使用到的空間，於租用日將交由台鋼與聯盟自主管理，並於賽後協助恢復原貌。

高雄市運發局長侯尊堯表示，為減少場地管理方與球團間租用上的磨擦，已與台鋼、中職聯盟協商，未來台鋼球團租用場地賽事當天，如地下室停車場、球員休息室、餐廳、重訓室、器具室等使用空間，會交由球團自主管理，意即租借日當天球場門禁控管將由球團自管和負責，並於賽後原樣歸還給市府，至於台鋼球團認養澄清湖棒球場等問題，目前尚未談及。

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主打高雄在地球隊的台鋼雄鷹一軍今年球季正式加入中職賽事，目前球團尚未認養澄清湖棒球場，而是於本賽季中安排40場主場賽事租借使用，由於球場管理權責在高雄市府，因此才會發生洪總在賽後受訪延遲離開，而被關在地下室停車場事件，後續市府調查及檢討後開鋤，撤換球場管理的主任，並對運發局副局長記小過、運動設施科科長及股長記申誡，今天洪總在北部受訪時，也對意外掀起巨浪表達「歹勢！」

高雄市長陳其邁今早受訪時也提及，在過渡期間球場的管理經營會尊重台鋼的意見，長期來講，澄清湖棒球場有捷運站開發，以及配合球場周邊設施等中長期計畫。

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