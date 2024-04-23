網球》前球后退出馬德里紅土 「英國甜心」拉杜卡努改戰會外賽對手

拉杜卡努。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬德里網賽本週登場，尋求東山再起的「英國甜心」拉杜卡努 （Emma Raducanu），在這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽拿到外卡，女單首戰原本抽中前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），不過32歲的捷克老將賽前退出，因此改為會外賽晉級對手或遞補的「幸運輸家」。

拉杜卡努2021年美國公開賽大爆冷門掄元，去年賽季因傷接受手腕和腳踝手術，排名跌破300關卡，不過本季她復出表現漸入佳境，先前金恩盃代表英國隊連贏2場，加上斯圖加特又闖2關，正是3年前紐約大滿貫一戰成名後，職業生涯首度4連勝，讓21歲「英國甜心」士氣大振，本週也回升至221席。這是拉杜卡努2022年首度角逐馬德里以來，職業生涯第2度出擊，若順利在西班牙首都開胡，次輪遭遇俄國17種子庫德梅托娃（Veronika Kudermetov）。

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「過去幾週、幾個月我一直在做很好的訓練，很高興獲得回報。」拉杜卡努正在高海拔的馬德里備戰， 她認為這是最重要的事情，並直言可以透過兩種方式建立信心：「贏得比賽或好好練習。儘管我還在找回比賽狀態，但練習得不錯，這就是我現在喜歡的模式，未來可能會更樂於投入。」

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