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中職》Twitch執行長為悍將開球 得知林哲瑄蹲捕：很高興他來自台灣

2024/04/23 20:34

Twitch執行長克蘭西（中）與林哲瑄。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天安排「悍將圖奇日」，邀請Twitch執行長克蘭西（Dan Clancy）開球，他很滿意生涯首次開球的表現，更開心是出身紅襪的林哲瑄擔任捕手。

克蘭西這次來台是私人行程，賽前接受戈威士指導，最滿意是開球沒有落地，「我在波士頓住過4年，剛好是克萊門斯（Roger Clemens）效力紅襪期間，他是我最喜歡的投手，今天開球有試著學他的動作，最重要的是投出好球。」

克蘭西看過很多大聯盟比賽，最喜歡的球隊是巨人與紅襪，得知富邦安排林哲瑄蹲捕讓他很興奮，「來新莊開球是此行的重點，這是我第1次為比賽開球，也是我第1次近距離接觸紅襪的選手，很高興他來自台灣。」

克蘭西來台前造訪日本，中午大啖烤鴨讓他印象深刻，他覺得，台灣的食物跟日本很不一樣，台灣的球場與燈光都很漂亮，啦啦隊女孩的表演讓比賽更有趣。

富邦球團從2021年透過Twitch平台自營官方球隊直播，第1年就創下1000萬的LIVE觀看次數，第2年轉為訂閱觀賞制，訂閱人數成長200％，今天的主題日邀請許多台灣知名Twitch直播主來到現場，克蘭西也當起直播主分享開球過程。

Twitch執行長克蘭西。（記者林正堃攝）

Twitch執行長克蘭西。（記者林正堃攝）

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