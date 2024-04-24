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MLB》「法官」開季狀況持續委靡怎麼辦？ 洋基隊友索托給出看法

2024/04/24 07:01

索托與賈吉。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天遭到運動家與舊同學希爾斯（JP Sears）的強力封鎖，以0：2輸球，戰績15勝8敗也暫時將美聯東區龍頭寶座讓給金鷹。而當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）狀況持續萎靡，對此隊友索托（Juan Soto）也提出看法。

賈吉昨天又是4打數繳白卷，還吞下2次三振，截至昨天賽後，賈吉本季出賽23場，打擊三圍僅有.174/.308/.337，攻擊指數0.645，累積3轟、11分打點，86打數中苦吞31次三振。

對於賈吉的低潮，隊友索托受訪時給出自己的看法，「這只不過是比賽的一部分，我們都經歷過這樣的事情與低潮。我們都知道他（賈吉）有多偉大，即使他現在打得很掙扎，我打得很好，對手也會繼續選擇和我對決，因為他們不想面對他。」

索托表示，他不擔心賈吉的狀況，「說到底，我們全都相信他，他是一位出色的打者。當你看到他在場上，他每天都刻苦訓練，試著找回自己的擊球時機和揮棒動作。他總有一天會找到的，我一點也不擔心他。」

話雖如此，洋基此時非常需要賈吉恢復身手。昨天在洋基開季23場比賽中，第4度遭到完封。不僅如此，洋基團隊的某些打擊數據不理想，如團隊得分100分僅排聯盟第14名，攻擊指數0.691排第19名，0.231打擊率更排在21名。 若賈吉再不振作，洋基的戰績恐怕會持續下探。

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