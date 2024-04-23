全中運》原力崛起 台南原民小將大放異彩

南市後甲國中原民小將法奧尼國女組游泳200公尺混合式奪銅牌。（台南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國中等學校運動會今（23）日進入第四天賽程，台南小將目前搶下35金、23銀、31銅，共89面獎牌。其中，不乏原住民小將在軟式網球、網球、田徑及游泳項目嶄露頭角。

南市體育局表示，今年全中運台南共有1078名選手參賽，其中原住民選手僅佔23名，截至目前為止，就有7位選手分別在軟式網球、網球、田徑及游泳中獲得3金1銀4銅佳績。

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其中，後甲國中法奧妮．祿璞崚岸在國女組游泳200公尺混合式及400公尺混合式兩項賽事中摘下兩面獎牌，展現出絕佳的體力及堅毅的精神。

此外，今年網球賽事告一段落，台南小將成功搶下4金6銀5銅共15面獎牌，相較去年多了6面獎牌。

南市體育局表示，這有賴安定區及善化區等基層教練及學校行政端的相互搭配，規劃出安定國小、安定國中至善化高中3級銜接路徑，藉著縝密的培訓計畫，透過市內對抗賽、錦標賽、基層區域網球對抗賽以及國際青少年南瀛盃網球賽等，讓小將們透過賽事檢視訓練成果，並藉由國際賽事交流國外優秀選手、切戳球技，才能順利在國內最高等級的中等學校運動會，順利過關斬將，摘金奪冠。

台南市長黃偉哲表示，市府亦協助原民小將們申請中央經費補助，提供原住民全中運全額參賽補助，讓小將們能無後顧之憂，專心於比賽，為台南爭光。

南市體育局長陳良乾表示，全中運還有最後兩天賽程，除了恭喜奪牌小將辛勤訓練結成燦爛豐碩果實外，也勉勵失利小將保持初心，不氣餒，繼續加油。

南市金城國中原民小將馬加樂獲得國女鐵餅銀牌。（南市體育局提供）

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