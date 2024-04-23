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中職》幸運第7局突破德保拉壓制 樂天終止2連敗

2024/04/23 21:46

桃猿林泓育。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕樂天桃猿在幸運第7局突破中信兄弟先發投手德保拉的壓制，連得4分打破平手僵局，6:2贏得勝利，終止2連敗。

德保拉前6局只被擊出4支安打失1分，第7局遭遇亂流被擊出5支安打，本季先發4場一勝難求，慘遭開季3連敗；樂天曾仁和先發5局也只被擊出4支安打失1分，投出6次三振，但是投球數已達到101球而退場，無緣本季首勝，中繼1局無失分的莊昕諺拿下勝投，成為樂天本季第1個2勝的投手。

第3局樂天嚴宏鈞率先安打，觸擊推進後，陳晨威適時安打先馳得點。

中信在第5局2出局後展開反攻，楊祥禾擊出生涯第1支安打，直擊左外野全壘打牆的二壘打，岳政華安打追平比數。

第7局樂天首名打者林泓育擊出二壘打，朱育賢觸擊失敗後敲安，樂天無人出局攻佔一、三壘，林智平安打攻下超前分，嚴宏鈞、陳晨威安打和馬傑森的捕手前滾地球各打下1分，5:1再度領先。

第8局中信陳子豪代打轟出全壘打，但只是陽春彈，中信仍落後3分。

9局上樂天嚴宏鈞擊出二壘打，先以短打推進，今天擊出3支安打的陳晨威打出高飛犧牲打，打下第3分打點，樂天6:2再度領先4分。

桃猿捕手嚴宏鈞單場敲出3支安打。（記者廖耀東攝）

兄弟洋投德保拉。（記者廖耀東攝）

兄弟楊祥禾昨於五局下敲出生涯首安。（記者廖耀東攝）

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