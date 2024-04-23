足球》伊朗門將暖心擁抱未戴頭巾女球迷 引發風波慘遭禁賽罰款

侯塞尼（22）。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕伊朗足球聯賽的獨立隊門將侯塞尼（Hossein Hosseini），因為在場邊暖心擁抱一位熱情的女球迷，慘遭該國足協禁賽一場，並罰款3800英鎊（約15.7萬台幣）；這位未戴頭巾的女球迷，也被現場保安追趕。

據英媒《每日郵報》報導，自1979年革命以來，伊朗婦女就必須在公開場合戴頭巾，但這名女球迷卻挑戰法律，直接露出頭髮走進球場，保全人員立即把她圍起來，即使為國家隊出賽11 場、名氣響亮的侯塞尼出面打圓場，並擁抱這位球迷，仍引發軒然大波，許多穿軍服的安全人員趕到現場，把侯塞尼從支持者身邊拉開，並護送他離開球場，甚至爆發小規模肢體衝擊。

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看台上的觀眾不滿保全強勢作風，除了向離場的侯塞尼鼓掌聲援，還丟擲物品並針對現場安全人員高喊：「你們真丟臉！」候塞尼的隊友則把球衣脫下送給女球迷，受到全場歡呼致意。

據伊朗媒體《體育日報》報導，31歲的侯塞尼被認定「不專業且違規」，而被禁賽罰款。由於他被傳喚接受聯合紀律委員會調查時，聲稱為了那位球迷願意支付罰款，再度惹惱當局，伊朗官方通訊社《IRNA》指出，候塞尼可能因其公開言論面臨進一步懲處。

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