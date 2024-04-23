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中職》陳鏞基逆轉轟、林安可雙響！ 獅單場3轟狂勝味全

2024/04/23 22:14

陳鏞基、林安可。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅主場出戰味全龍，雙方洋投勝騎士和伍鐸前5局形成投手戰，龍隊一度在7局上攻破勝騎士搶下領先，但7局下施隊陳鏞基驚天3分砲一棒逆轉，8下獅隊又猛攻，林安可單場雙響，獅隊單場3轟都關鍵，終場10:5擊敗味全。

1局下，龍隊伍鐸雖連投2三振，但被陳傑憲、陳鏞基敲安，潘傑楷觸身球造成滿壘，該半局龍隊二壘手李凱威發生失誤，獅隊先馳得點得1分。

龍隊反攻快，2上吉力吉撈．鞏冠敲安後，勝騎士一度發生暴投，將跑者送上二壘。2出局後劉時豪擊出中間方向安打，龍隊追平。勝騎士面對拿莫．伊漾打席又發生暴投，最終三振化解危機。

獅隊林安可3局下開轟，陽春砲幫助球隊領先，也是林安可個人本季第5轟。

勝騎士5上保送張政禹，劉時豪犧牲觸擊成功，拿莫．伊漾擊出滾地球讓張政禹2出局後攻佔三壘。林孝程接著擊出右外野方向二壘安打，龍隊再次追平。

6局下，龍隊換投為銳歐，陳傑憲觸身球上壘，1出局後，銳歐牽制時一壘手拿莫．伊漾接球失誤、傳球又不慎失誤，讓陳傑憲站上三壘。潘傑楷獲保送，但陳重廷遭三振，2出局後，何恆佑滾地球，銳歐無失分安全下庄。

7局上，勝騎士2出局後保送劉時豪，獅隊未換投，勝騎士面對代打郭嚴文又被敲安，接著林孝程又擊出中外野方向安打，龍隊超前。獅隊換上辛俊昇，此時捕手陳重羽阻殺發生失誤，龍隊再得1分。張祐銘安打也帶打點，

獅隊7下反攻，林逸達登板，陳重羽、邱智呈敲安，龍隊換上左投羅華韋面對林安可。林安可高飛球出局，陳傑憲敲安讓獅隊追回1分，陳鏞基接著擊出3分打點全壘打，獅隊重回領先位置。潘傑楷、陳重廷接著連續安打，龍隊再換陳冠偉，何恆佑接著敲安，獅隊再次得分。獅隊該半局打了超過一輪，猛灌5分。

8局下，林靖凱被趙璟榮保送，邱智呈滾地球造成二壘手李凱威失誤，林安可接著擊出3分砲，單場雙響、本季第6轟出爐，獨居本季全壘打榜首。

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