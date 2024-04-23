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中職》王正棠轟2分彈 要感謝王勝偉

2024/04/23 22:54

王正棠。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕王正棠今天對台鋼雄鷹前3次打擊有2次成功執行犧牲觸擊，7局下在隊友2次短打失敗後轟出2分彈擴大領先，他表示，能開轟要感謝王勝偉，他照學長說的去做，結果很不錯。

王正棠3局下、5局下兩度受命執行犧牲觸擊，都把隊友送上二壘，在5局下范國宸擊出高飛犧牲打送回超前分扮演重要角色，7局下林哲瑄率先獲得保送，李宗賢、王勝偉接連短打失敗，總教練陳金鋒表示，李宗賢是有推進，王勝偉是自己偷點，都想幫助跑者攻佔得點圈。

王正棠在2出局後可以正常揮擊，抓第1球擊出2分彈，把領先擴大到4：1，他指出，比賽前段有戰術，他就把推進做好，7局下前2位隊友短打都失敗，也許因為領先1分，大家都很想拿下，反而綁手綁腳。

王正棠本季2轟暫居全隊最多，他表示，7局下能打全壘打，要歸功單場2安的前1棒王勝偉，「打全壘打前問他要怎麼打，他要我全力揮擊，我就聽他的話照著做，滿感謝他的。」

王正棠賽前在教練陳連宏協助下調整打擊，他說，因為前1場在台南，對失投球的掌握度沒有很好，賽前教練幫他調整揮棒軌跡，能開轟多少與賽前調整有點關係，「主要是機制上的調整，讓力量可以轉換地更好。」

王勝偉。（記者林正堃攝）

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