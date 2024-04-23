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全中運游泳》建中張暐堂克服焦慮低潮 高男100蛙勇奪全國賽首金

2024/04/23 23:07

建中張暐堂勇奪高男100蛙金牌。（北市教育局提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕113年北市全中運游泳賽事第4天，地主台北市學校表現突出，週二總計16金當中囊括9金，其中升學名校建國中學就貢獻2金，延續週一包辦3金的氣勢，本屆戰果豐碩。

高男組100公尺蛙式決賽，谷底反彈的建中張暐堂拚出1分03秒04，力退新豐高中吳祐嘉和前一天200公尺蛙打破大會紀錄的丹鳳高中劉景閎等勁敵，賽後他小心翼翼地把金牌放進盒子，「這意義重大，是我首面全國賽個人金牌，這次100蛙進步了0.8秒、50蛙進步了0.7秒，名次倒是其次，成績進步更重要。」張暐堂坦承，賽前非常焦慮，練習狀況也很不好，常被教練點名留下來指導和溝通，「我一直有想放棄的念頭，但有了這面金牌，感覺可以再拚一下。」

高男組400公尺自由式接力，建中與志在三連霸的勁敵西松高中正面對決，前一天高男組100公尺自由式鍍金的范振惟再接再厲，不但飆出快了0.1秒的個人最佳紀錄，更率領建中隊友們以3分29秒26勝出，自110年全中運後重奪該項金牌，樂得范振惟開心地說：「我是按著前俄國奧運泳將波波夫（Alexander Popov）的配速和動作來游，感覺今天狀況比先前還好，比較放鬆沒那麼緊繃。」

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