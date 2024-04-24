網球》英雄相惜！喬科維奇再談納達爾 期待與屆退宿敵巔峰對決

喬科維奇（左）、納達爾（右）。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老兵不死，只是逐漸凋零。網壇後「三巨頭」時代，喬科維奇（Novak Djokovic）再度談到命中宿敵納達爾（Rafael Nadal），塞爾維亞當今球王強調，對於這位「傳奇」只有尊重和欣賞，更期待西班牙「蠻牛」退休前能與他再戰一回。

喬科維奇雖然退出本週馬德里大師賽，生涯第五度榮膺勞倫斯世界體育獎「最佳男運動員」的他，赴當地領獎後再度被問及關於納達爾的話題，「我非常尊重像他這樣的傳奇人物，他是個好人，我希望在他退休之前，能夠與他至少再打一場比賽。」喬科維奇與納達爾生涯交手戰績為30勝29負，實力伯仲之間，但自2022年法國公開賽以來，雙雄就沒機會展開第60場頂尖對決。由於37歲的「蠻牛」飽受傷痛所苦，過去16個月來很少出賽，因此各界普遍認為，本季將是這位前球王的「最後一舞」。

請繼續往下閱讀...

「在澳洲公開賽，他是我最重要的對手，我說我想在一兩場比賽遇到他，希望這點能夠實現。」5月將滿37歲的喬科維奇表示，雖然本季自己也陷入低潮，迄今一冠難求，仍準備趕在法網紅土大滿貫到來時重返巔峰，而這正是納達爾最拿手的舞台，兩老能否再度於巴黎羅蘭加洛斯隔網交鋒？備受球迷期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法