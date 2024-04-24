網球》 我想贏就得不斷進步！馬德里大師賽頭號種子辛納這麼說

辛納。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為2024馬德里網賽男單頭號種子，辛納（Jannik Sinner）被視為後「三巨頭」時代爭奪冠軍的大熱門，22歲的義大利好手賽前受訪時直言：「如果我想贏得更多，就必須持續進步。」

這項男女共站、ATP千分等級的紅土大師賽，已在魔術盒球場點燃戰火。由於塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）退出，世界排名第2的辛納榮膺第1種子，本季豪奪3冠的他，先前蒙地卡羅紅土大師賽4強止步，若能在西班牙首都首度掄元，可望進一步縮小與喬帥的積分差距，並持續為5月下旬法國公開賽紅土大滿貫暖身。

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「我不想給自己施加壓力，但正處於非常積極的時刻，贏得許多比賽，我只能努力延續下去。」辛納在賽前記者會直言，隨著期望增加，自然渴望進一步展示能力，「我正在尋找新的機會，參加的每場比賽都能證明水準有所提升，展示我的進步程度。這是個新的挑戰，讓我們拭目以待。」

辛納首輪免戰，次輪對手為同胞索內戈（Lorenzo Sonego）對決法國老將加斯奎特（Richard Gasquet）的勝方。過去兩度參戰表現平平的辛納，希望運用去年崛起的成功經驗，來適應當地特殊環境，「我正在努力解讀紅土賽事 。這裡與其他比賽有點不同，因為我們在高海拔地區，球會彈更高，而且速度飛快，還有幾天能訓練，但願這對我有所幫助。」

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