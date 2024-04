馬克西。(資料照,今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天公布年度最佳進步獎得主,費城七六人後衛馬克西(Tyrese Maxey)獲得51張第一名選票,以總分319分勇奪年度最佳進步獎。

馬克西在哈登(James Harden)離隊後,成為球隊的攻勢發動機,不僅能得分也能控球,與恩比德(Joel Embiid)組成備具威脅的雙人組,今年也首度入選明星賽,出賽70場,場均可繳出25.9分、6.2助攻和3.7籃板,雙雙寫下個人生涯單季新高紀錄。

本季年度進步獎的大熱門分別是馬克西和公牛後衛C.懷特(Coby White),今天投票結果出爐,馬克西獲得51張第一名選票,總分為319分,擊敗C.懷特榮膺最佳進步獎,他以32張第一名選票、總分305分屈居第2。

