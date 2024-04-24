MLB》大聯盟官網預測MVP 道奇雙星貝茲、大谷翔平形成內戰

貝茲和大谷翔平。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網本季首度進行年度MVP預測票選，美聯洋基明星重砲索托（Juan Soto）和國聯道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）分居第一，不過內文也指出無法把大谷翔平排除在外。

官網邀請45位記者專家票選心目中MVP，每人列出前5名最佳人選，第一名可獲5分，以此類推，貝茲在國聯獲得41張第一名選票，他本季的bWAR2.2、上壘率0.469、OPS（攻擊指數）1.103、打擊率0.355、得分24分、20保送和59個壘打數都在大聯盟名列前茅，wRC+（加權得分創造值）204更是全聯盟最佳。

請繼續往下閱讀...

內文也指出，在MVP的討論當中，永遠不能把大谷排除在外，儘管本季只有一刀流，但他仍是眾人所關注的焦點，大谷目前累積35安、11二壘打、打擊率0.368和壘打數63個都傲視全聯盟。大聯盟官網資深作家Jason Foster認為大谷不再是MVP唯一人選的原因就是他本季不能投球，若是以二刀流展開球季，國聯MVP可說是囊中之物。

美聯部分由獲得38張第一名選票的索托（Juan Soto）呼聲最高，他本季出賽22場，繳出5轟、20打點和19次保送的成績，wRC+高達203，上壘率0.456和OPS1.035都是美聯第一。

索托。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法