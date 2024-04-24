晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟官網預測MVP 道奇雙星貝茲、大谷翔平形成內戰

2024/04/24 09:04

貝茲和大谷翔平。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網本季首度進行年度MVP預測票選，美聯洋基明星重砲索托（Juan Soto）和國聯道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）分居第一，不過內文也指出無法把大谷翔平排除在外。

官網邀請45位記者專家票選心目中MVP，每人列出前5名最佳人選，第一名可獲5分，以此類推，貝茲在國聯獲得41張第一名選票，他本季的bWAR2.2、上壘率0.469、OPS（攻擊指數）1.103、打擊率0.355、得分24分、20保送和59個壘打數都在大聯盟名列前茅，wRC+（加權得分創造值）204更是全聯盟最佳。

內文也指出，在MVP的討論當中，永遠不能把大谷排除在外，儘管本季只有一刀流，但他仍是眾人所關注的焦點，大谷目前累積35安、11二壘打、打擊率0.368和壘打數63個都傲視全聯盟。大聯盟官網資深作家Jason Foster認為大谷不再是MVP唯一人選的原因就是他本季不能投球，若是以二刀流展開球季，國聯MVP可說是囊中之物。

美聯部分由獲得38張第一名選票的索托（Juan Soto）呼聲最高，他本季出賽22場，繳出5轟、20打點和19次保送的成績，wRC+高達203，上壘率0.456和OPS1.035都是美聯第一。

索托。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。