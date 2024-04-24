NBA》約基奇大哥與球迷起爭執、還揮拳揍人 當地警方要調查了

金塊球星約基奇。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部首輪賽事，金塊昨天靠著J.穆雷（Jamal Murray）的跳投絕殺對手，幫助金塊以101比99擊敗湖人，但金塊球星約基奇（Nikola Jokic）的大哥史特拉辛亞·約基奇（Strahinja Jokic）疑似與現場觀眾起爭執後，史特拉辛亞·約基奇還揮拳打人，讓當地警方要對這起事件展開調查。

根據美國媒體《TMZ》的一段影片顯示，史特拉辛亞·約基奇在比賽中與一名男子起口角衝突，接著他跨過座位走過去，並揮了一拳打中對方臉部。一名NBA發言人也說，聯盟正在調查此事。

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約基奇的大哥史特拉辛亞·約基奇。（資料照，美聯社）

《美聯社》報導，丹佛警方目前正調查這起事件，但沒有人在球場或是賽後向當地警方報案。丹佛警方透過電子郵件向《美聯社》表示，「到目前為止，沒有人出來稱是這起事件的受害者，警方正調查這起事件，積極努力找出影片中被打的人，並鼓勵任何涉入或親眼看到這起事件的人，與丹佛警方聯繫。」

約基奇的兩位哥哥史特拉辛亞·約基奇、內馬尼亞·約基奇（Nemanja Jokic）經常在場邊觀戰，他們曾在2021年一場比賽中對太陽選手吼叫。

此外，約基奇曾在2021年與當時效力熱火的大莫里斯（Markieff Morris）有肢體衝突，小莫里斯還被約基奇撞倒受傷，當時還引發約基奇兄弟和莫里斯兄弟倆隔空交火。

約基奇哥哥打人影片請點此





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