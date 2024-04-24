晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇大哥與球迷起爭執、還揮拳揍人 當地警方要調查了

2024/04/24 08:48

金塊球星約基奇。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部首輪賽事，金塊昨天靠著J.穆雷（Jamal Murray）的跳投絕殺對手，幫助金塊以101比99擊敗湖人，但金塊球星約基奇（Nikola Jokic）的大哥史特拉辛亞·約基奇（Strahinja Jokic）疑似與現場觀眾起爭執後，史特拉辛亞·約基奇還揮拳打人，讓當地警方要對這起事件展開調查。

根據美國媒體《TMZ》的一段影片顯示，史特拉辛亞·約基奇在比賽中與一名男子起口角衝突，接著他跨過座位走過去，並揮了一拳打中對方臉部。一名NBA發言人也說，聯盟正在調查此事。

約基奇的大哥史特拉辛亞·約基奇。（資料照，美聯社）

《美聯社》報導，丹佛警方目前正調查這起事件，但沒有人在球場或是賽後向當地警方報案。丹佛警方透過電子郵件向《美聯社》表示，「到目前為止，沒有人出來稱是這起事件的受害者，警方正調查這起事件，積極努力找出影片中被打的人，並鼓勵任何涉入或親眼看到這起事件的人，與丹佛警方聯繫。」

約基奇的兩位哥哥史特拉辛亞·約基奇、內馬尼亞·約基奇（Nemanja Jokic）經常在場邊觀戰，他們曾在2021年一場比賽中對太陽選手吼叫。

此外，約基奇曾在2021年與當時效力熱火的大莫里斯（Markieff Morris）有肢體衝突，小莫里斯還被約基奇撞倒受傷，當時還引發約基奇兄弟和莫里斯兄弟倆隔空交火。

約基奇哥哥打人影片請點此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。