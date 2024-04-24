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NBA》七六人主帥抗議關鍵暫停不給 裁判報告給解釋

2024/04/24 08:49

七六人總教練納斯（左）抗議裁判關鍵時刻不給他叫暫停。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日七六人與尼克進行首輪第二戰，兩隊打到最後才分勝負，最終七六人輸球，系列賽0：2落後，賽後七六人總教練納斯（Nick Nurse）抱怨他喊了兩次暫停，但裁判都選擇無視，而今裁判報告出爐，公開了最後兩分鐘的誤判。

納斯昨日比賽在最後七六人關鍵發球時，曾向裁判喊暫停，接著馬克西（Tyrese Maxey）在爭奪球權時再度嘗試喊了暫停，不過兩次裁判都沒有理會，對此納斯納後不滿表示：「我叫了暫停，裁判看了我，然後忽略我；當球在馬克西那邊時，我又叫了一次暫停，然後混戰就開始了，我想我必須跑到場上、或做一些事情來吸引裁判注意。」

NBA裁判報告中有提到這兩次暫停，第一次發球時，報告中承認納斯的確有叫暫停，但並沒有被裁判批准，而聯盟也沒有明確指出不給暫停是個錯誤的決策，至於第二次暫停，報告中則表示馬克西當時並未確實掌握球權，因此不給七六人叫暫停。

而就在這波混戰中，尼克將球權要回，並靠著迪文森佐（Donte Divincenzo）的三分球超前比賽，最終以104：101逆轉贏球，系列賽第三戰將移師費城主場舉行。

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