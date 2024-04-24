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MLB》悲情！曾效力火腿的34歲大都會右投 開季至今三度遭DFA

2024/04/24 09:34

湯肯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會34歲投手湯肯（Michael Tonkin）今年開季命運多舛，他前天後援面對道奇，投2局沒有失分，昨天就遭大都會指定讓渡（DFA）。這是湯肯本季第3次遭到DFA。

湯肯今年開季待在大都會，他在美國時間4月5日就被大都會DFA，之後被交易至雙城隊，湯肯只在雙城隊投1場、丟2局失2分後，就被DFA。大都會在4月17日從讓渡名單中撿走湯肯。而湯肯在近兩場出賽合計3局失2分後，又遭到大都會DFA。大都會有7天時間決定交易或釋出湯肯、或是把他下放小聯盟。

總計湯肯本季出賽6場都是後援，戰績1勝2敗、防禦率6，共投9局被敲10安（包含1轟），被打擊率為2成78，每局被上壘率為1.56。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）不得不與湯肯進行第二次艱難的對話。門多薩說，「這並不容易，顯然這不是該份工作的有趣部分，你必須做兩次。一名做了很多事情的人，就像他昨天（指前天）拯救我們牛棚一樣，現在，我們只需要一條手臂。這些人，他們有家人，這很困難。這就是生意，他也明白，顯然很失望。」

湯肯生涯待過雙城、勇士、大都會等球隊，合計在大聯盟出賽192場，累積11勝8敗、平均防禦率4.44的成績。湯肯曾在2018年效力過日職日本火腿隊。

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