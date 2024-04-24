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MLB》191公里怪力彈！大谷翔平轟本季最強勁全壘打 道奇紀錄M1

2024/04/24 09:55

大谷翔平今天敲出本季大聯盟最強勁的全壘打。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今起作客華盛頓，與國民進行3連戰，日本二刀流球星大谷翔平敲出本季第6轟、生涯第177轟，也是大聯盟本季最強勁的全壘打，同時也刷新隊史和個人最佳成績，助隊以4：1擊敗國民，收下2連勝。

道奇今天推出35歲老將派克斯頓（James Paxton）先發登板，2局下遭遇亂流，一三壘有人被楊恩（Jacob Young）敲出安打掉分，不過他及時止血，但5局下再度面臨一二壘有人、2人出局的危機，道奇果斷換投， 葛洛佛（Michael Grove）力保不失分。總計派克斯頓先發4.2局挨5安失1分。

道奇前5局遭國民明星左投柯賓（Patrick Corbin）封鎖只敲出2支安打，直到6局上換投才有所突破，赫南德茲（Enrique Hernández）在一二壘有人擊出適時安打扳平戰局。柯賓此役主投5.1局無失分，僅被敲出3支安打，三振和保送各3次，防禦率降至6.51。

道奇8局上攻勢再起，赫南德茲（Teoscar Hernández）獲得四壞球保送，隨後盜上二壘，奧特曼（James Outman）代打敲出長打建功，打回超前分，羅哈斯（Miguel Rojas）也敲安串連打回第3分。

大谷翔平前3打數都繳白卷，但他在9局上瞄準巴恩斯（Matt Barnes）85.6英哩的偏高指叉球，敲出右中外野陽春砲，連續兩場開轟，本季第6轟的擊球初速高達118.7英哩（191公里），成為本季大聯盟最強勁的全壘打，同時也刷新隊史和個人的最佳紀錄，飛行距離為450英呎，道奇終場也以4：1贏球。

大谷翔平今天4打數敲出一發陽春砲，另有1次保送，本季累積連續8場敲安、21場上壘，個人生涯單季最佳紀錄是36場，打擊率3成64和OPS1.107傲視全聯盟。

大谷翔平目前累積6轟，只差一轟就能追平總教練羅伯斯（Dave Roberts）所保持的日籍和日本出生球員隊史最多轟紀錄。現任總教練羅伯斯以7轟高居第一，他曾在2002年至2004年間效力道奇，他在日本沖繩出生，母親是日本人，父親是非裔美國人。

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