MLB》191公里怪力彈！大谷翔平轟本季最強勁全壘打 道奇紀錄M1

大谷翔平今天敲出本季大聯盟最強勁的全壘打。(資料照,美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今起作客華盛頓,與國民進行3連戰,日本二刀流球星大谷翔平敲出本季第6轟、生涯第177轟,也是大聯盟本季最強勁的全壘打,同時也刷新隊史和個人最佳成績,助隊以4:1擊敗國民,收下2連勝。

道奇今天推出35歲老將派克斯頓(James Paxton)先發登板,2局下遭遇亂流,一三壘有人被楊恩(Jacob Young)敲出安打掉分,不過他及時止血,但5局下再度面臨一二壘有人、2人出局的危機,道奇果斷換投, 葛洛佛(Michael Grove)力保不失分。總計派克斯頓先發4.2局挨5安失1分。

請繼續往下閱讀...

道奇前5局遭國民明星左投柯賓(Patrick Corbin)封鎖只敲出2支安打,直到6局上換投才有所突破,赫南德茲(Enrique Hernández)在一二壘有人擊出適時安打扳平戰局。柯賓此役主投5.1局無失分,僅被敲出3支安打,三振和保送各3次,防禦率降至6.51。

道奇8局上攻勢再起,赫南德茲(Teoscar Hernández)獲得四壞球保送,隨後盜上二壘,奧特曼(James Outman)代打敲出長打建功,打回超前分,羅哈斯(Miguel Rojas)也敲安串連打回第3分。

大谷翔平前3打數都繳白卷,但他在9局上瞄準巴恩斯(Matt Barnes)85.6英哩的偏高指叉球,敲出右中外野陽春砲,連續兩場開轟,本季第6轟的擊球初速高達118.7英哩(191公里),成為本季大聯盟最強勁的全壘打,同時也刷新隊史和個人的最佳紀錄,飛行距離為450英呎,道奇終場也以4:1贏球。

大谷翔平今天4打數敲出一發陽春砲,另有1次保送,本季累積連續8場敲安、21場上壘,個人生涯單季最佳紀錄是36場,打擊率3成64和OPS1.107傲視全聯盟。

大谷翔平目前累積6轟,只差一轟就能追平總教練羅伯斯(Dave Roberts)所保持的日籍和日本出生球員隊史最多轟紀錄。現任總教練羅伯斯以7轟高居第一,他曾在2002年至2004年間效力道奇,他在日本沖繩出生,母親是日本人,父親是非裔美國人。

Shohei Ohtani is not Human.

He hit this at 118.7 MPH and it went 450ft.

Unbelievable. pic.twitter.com/wJewCrOR4f