MLB》伸卡失靈、ERA高達12 前防禦率王的小熊34歲右投受傷了

小熊右投韓德瑞克斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季低迷的芝加哥小熊右投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）因下背部疼痛，被放進傷病名單。小熊將從右投小聯盟拉上威斯奈斯基（Hayden Wesneski），頂替韓德瑞克斯的位置。

現年34歲的韓德瑞克斯本季先發5場吞3敗，防禦率高達12，共投21局被敲37安，包含被敲8發全壘打是全大聯盟最多，被打擊率是偏高的3成78，每局被上壘率為2.10。韓德瑞克斯是2016年國聯防禦率王，但近年受到傷勢影響表現。

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韓德瑞克斯的招牌武器伸卡球，本季被打擊率高達5成，四縫線速球被打擊率也高達6成25。

小熊隊教頭康索（Craig Counsell）指出，韓德瑞克斯日前先發面對馬林魚之戰，背部有些不適。韓德瑞克斯該場比賽只丟4局，被敲6安（包含1轟），失掉4分。康索提到，「我們首先必須克服傷痛，然後共同商討一個讓他投球更好的計畫。」

本季也是韓德瑞克斯與小熊隊最後一年的合約，他也是2016年小熊隊世界大賽奪冠成員之一。康索認為，「Kyle沒有以他想要的投球方式丟球，他對自己的期望很高，等克服傷痛後，他會重新投入工作，他會承諾盡自己所能。」

此外，小熊後援左投史邁利（Drew Smyly）因臀部傷勢，也被放進傷病名單。史邁利本季出賽9場戰績2勝2敗，防禦率4.97。

小熊後援左投史邁利。（資料照，今日美國）

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